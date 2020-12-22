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指揮中心設「天網」 居檢者偷看跨年活動最重恐罰百萬

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心12月22日19:00記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心12月22日19:00記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

如今睽違兩五三天又見本土病例，中央流行疫情指揮中心今下午五點半將與各縣市政府首長視訊，決定跨年如期舉行，但地方政府需事前提交防疫計畫，其中居家隔離、居家檢疫及自主健康管理不可參加，指揮中心將設「天網」，透過手機訊號揪出偷外出看跨年者，最重恐罰百萬。

過去大型集會規定都是禁止居家檢疫及隔離者不可參與，本次也不可參與，違者將加重罰則，自主健康管理新制要求禁止參加大型活動。這些大型活動之中未戴口罩勸導不聽者將裁罰，不論室內外都一視同仁。

被問及天網如何可查得到的不能參加卻參加跨年活動者，陳時中不願多談，僅說「大家只要知道我們都會查得到就好」，就是提醒民眾不要誤觸法網，指揮中心是有備而來，提醒外出參加活動手機要帶，記得保持開機。

陳時中也指出，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理不可參加跨年活動，違者將加重罰則；指揮中心副指揮官陳宗彥表示，過去違反居家間規定者最重曾開罰至百萬，過去也有居家檢疫離開房間八秒就百萬個案，「跑到那邊（跨年活動）不罰一百萬也不行。」

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