紐西蘭防疫第一？疾管署臉書被刷爆！ 網怒批「舔洋人 」

台灣本土無案例維持了253天，卻因確診紐西蘭籍機師傳染廣達關係企業孫公司女工程師「破功」，外籍人士疫情破口惹怒台灣部分網友，紛紛到疾管署臉書粉專洗版，要求指揮中心、長榮航空應要管制更嚴，並呼籲停飛英國航線，超前部署防止新冠變種病毒入台「守住台灣」。

諸多網友將西方外國人與亞洲外籍移工比較，批評指揮中心「舔洋人到這種地步？」、「對紐西蘭解釋是國情不同，對印、菲是怎樣？連這個都搞種族」，因日前印尼移工入境病例爆增，成為台灣第二確診輸入國，陳時中曾一度鬆口考慮暫時禁止印尼移工來台。

雖然此次並非外籍人士病例激增，但確診紐西蘭籍機師防疫意識薄弱，戴口罩意願明顯與亞洲地區觀念不同，加上對醫護人員態度惡劣，讓網友們相當不滿「這種廢物不用永久驅逐出境嗎？」、「長榮航空要罰款吧！」。

彭博資訊上月底彙整出一份「抗疫韌性排行榜」，列出全球最安全國家正是紐西蘭，網友反嗆「紐西蘭不是防疫第一名嗎？」。

「現在要過聖誕節和元旦跨年和農曆春節，結果被機師給打亂了」，有不少網友對疫情焦慮，甚至希望中央可以下令停辦跨年活動。晚間陳時中在記者會中說明，不會明令禁止地方舉行跨年晚會，僅列五大要求加強防疫，並祭出檢疫者偷溜出門跨年將重罰100萬元。

網友們憤而留言，「防疫中心的超前佈署早已掉漆了，一直不肯對入境旅客集中管理」，更酸指揮中心一直堅稱「武漢肺炎」，這次應叫「英國肺炎」。

中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布往返倫敦客機航班減半，長榮與華航輪流派飛，本周由長榮航空台北-倫敦客運航班暫停營運，華航則是25日台北-倫敦航班照常。有網友不滿說「多個國家都直接禁止進入，台灣為什麼不直接禁止，要浪費國家資源和醫療負擔呢！累的都是醫護人員」。

不過，前疾管局局長蘇益仁認為，冠狀病毒持續突變是預料中的事，最後全球各區主要流行株可能都是這一株，可預期在一個月以後就散佈全球，但持續封鎖更多國家，恐怕並非長久之計。

陳時中也已布達，自12月23日零時起，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境後送集中檢疫場所14天，檢疫期滿前進行採檢；航空公司飛航及空服機組員，亦須居家檢疫14天。