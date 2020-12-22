跨年全戴口罩禁飲食！自主健康管理不可參加 違者全開罰

如今睽違兩五三天又見本土病例，甚至發病後八天感染力極高期間在社區趴趴走，中央流行疫情指揮中心今下午五點半將與各縣市政府首長視訊，決定跨年如期舉行，但地方政府需事前提交防疫計畫，確保落實不論室內外全程戴口罩、禁飲食，自主健康管理不可參加，違者將重罰。

指揮中心傍晚與各地方政府透過視訊會議，得出五大原則，包括大型活動，無論室內外全程戴口罩；全程禁止飲食；公共場所及廁所高頻率清消，同時需提供足夠手部清潔用品；須採實聯制，室內場所不得販售站票；自主健康管理者及與會者一旦發燒，身體不適統統不得參加。

由於聖誕節、跨年、春等節慶將至，為了有統一規定，已透過視訊會議討論。指揮中心指揮官陳時中表示，室內跨年演唱會不可賣站票，須全數實名制固定位置，全程戴口罩、禁止飲食；室外跨年活動容許站票，但不可有流動攤販販賣飲食，同樣強制要求全程配戴口罩、不可飲食。

陳時中說，雖出現本土個案，但因為感染源清楚，所以不會升級集會指引，不強制禁止大型活動舉行，但各地方政府需要制定防疫規劃書，其中，若出現新冠肺炎疑似症狀者，不論是觀眾、表演者或工作人員，都不可出席，需在家休息。

第二是活動場域需提供足夠手部傾銷用品提高公共廁所和公共場所的消毒，以及做好醫療以及場內不得販售飲食；第三要求民眾帶手機，防疫需要便於好聯繫，第四是活動全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，室內不得販售無座位票，同時須規劃固定入口，並量測體溫和手部消毒。

陳時中說，過去大型集會規定都是禁止居家檢疫及隔離者不可參與，本次也不可參與，違者將加重罰則，自主健康管理新制要求禁止參加大型活動。這些大型活動之中未戴口罩勸導不聽者將裁罰，不論室內外都一視同仁。