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外籍機師傳染本土病例 長榮航空：違規屬實將予以免職
過內外的新冠肺炎疫情再度升高，中央流行疫情指揮中心今天宣布增加一個本土病例，這也是台灣維持253天本土零確診之後，再次宣告出現本土病例，這是新增本土病例為長榮航空紐西蘭機師的友人，長榮航空表示，有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分，另外由於英國疫情嚴峻且出現病毒變異株，長榮航空也宣布，台北-倫敦航線載客航班自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。
長榮航空表示，日前一位外籍機長違反防疫相關規定並確診的個案，長榮航空將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。
長榮航空會確實遵守政府的防疫政策，對機組人員進行嚴格規範，防疫政策不分職級，長榮航空要求員工之間加強互相監督落實防疫措施，若有員工違反防疫政策，應向公司回報，公司調查後將給予相應處分。長榮航空將持續配合主管機關精進各項防疫措施，以及重新檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。
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