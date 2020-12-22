快訊

新冠疫苗爭奪戰：疫苗接種順序，誰不OK誰先用？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

求重罰確診機師！卡神收「長榮基層訊息」痛批：不開除我再搭就是犯賤

聯合新聞網 / 綜合報導
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 聯合報系資料照
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 聯合報系資料照

連續253天無本土病例破功，為長榮確診紐籍機師在台外出時的接觸者，中央流行疫情指揮中心表示，此次出現的本土病例為案771，為12月20日公布的案765（紐西蘭機師）的女性友人，兩人在12月初有密切往來。卡神楊蕙如在臉書上怒批，感染源紐西蘭機師不但疑有症狀不通報，還刻意隱瞞去所以及接觸者，實在是太令人憤怒「長榮不開除這個人，我再搭長榮真的是犯賤」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此次出現的本土病例為案771，為12月20日公布的案765（紐西蘭機師）的女性友人，因在12月7日至12日間有密切往來，故列為接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診。

楊蕙如在臉書上爆氣發文，案765在國外感染，但是在飛機上多次不戴口罩，疑有症狀也沒有通報，回台灣之後多日約會廣達30歲女員工，足跡遍佈桃園南崁和台北天母的百貨公司和大賣場，然後再次出國執勤還是不戴口罩，咳嗽傳染其他機師。

她表示，問案765跟誰接觸去了哪裡也隱瞞不講，而本土感染（案771）廣達30歲女員工，工作時常常泡在茶水間聊天，被檢測出來前有接觸的至少有167人，是疾管署疫調才抓包他們有「長期高度密切接觸」，之前完全都隱瞞說謊！「如果長榮沒有重罰開除這個機長，我這輩子拒搭長榮，真的太憤怒了」。

此外，她表示根據線民回報，案765已經有老婆小孩，跟案771有密切接觸顯示兩人關係匪淺，且案765對醫護態度很差，一直宣稱他是被台灣政府陷害「長榮不開除這個人我再搭長榮真的是犯賤」。

楊蕙如也透露，在機上被傳染的台灣女機師多次要求案765戴上口罩，但他態度很差拒絕，還兇女機師，覺得開飛機就是男人的世界，女人只配當空服員「台灣人民和台灣的機組人員這麼努力在防疫，這種垃圾沒有被重罰開除我不能接受！」

而案765不戴口罩導致其他機組人員染病的事實，確認違規，目前長榮已決定免職案765，卡神也呼籲民眾這段期間還是要加強防疫，不可懈怠。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

紐籍機師害253天零本土病例破功 林佳龍5指示撂狠話

紐西蘭籍機師懲處雙管齊下？航空公司、指揮中心這麼說

紐籍機師染疫瞞「密切往來」台女讓PTT暴動 他：我也是受害者

機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸語意仍囂張

相關新聞

跨年辦不辦？ 中央地方最新拍板不停辦 但現場禁飲食

相隔253天，我國今宣布新增一名本土案例，影響各地方政府舉辦耶誕節、跨年、升旗典禮等活動，中央流行疫情指揮中心傍晚與各地...

長榮認紐籍機師確診 是否祭免職處分公司回應了

新冠肺炎案765為60多歲紐西蘭籍機師，工作期間未戴口罩，引發外界不滿。稍早長榮航空證實該機師為長榮機師，針對機長違反防...

紐籍機師害253天零本土病例破功 林佳龍5指示撂狠話

新冠肺炎睽違253天再度出現本土個案，是長榮確診紐籍機師在台外出時的接觸者。對於疫情升高，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌連日...

蔡總統：政府防疫不會鬆懈 請國人也不要鬆懈

中央流行疫情指揮中心今天公布新增確診案例，其中包括一起本土案例。蔡英文總統透過臉書表示，政府的防疫不會鬆懈，請國人也不要...

紐籍機師隱瞞接觸史 桃市衛生局重罰30萬元

新冠肺炎疫情再爆發，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增3例境外移入外，還有1起本土確診個案（案771），且案771與日前...

新冠肺炎疫苗採購進度 陳時中：10天內說明

多位立委今天在立法院會質詢新冠疫苗採購，但衛福部長陳時中僅稱，施打覆蓋率要到65%才有群體免疫力，最晚10天內說明。行政...

高雄跨百光年活動照常舉行 加嚴查居家隔離檢疫者行蹤

中央流行疫情指揮中心晚上舉行記者會，說明跨年大型活動舉辦的防疫原則。高雄市政府表示，因今天的本土案例感染源明確，且是在北...

指揮中心設「天網」 居檢者偷看跨年活動最重恐罰百萬

如今睽違兩五三天又見本土病例，中央流行疫情指揮中心今下午五點半將與各縣市政府首長視訊，決定跨年如期舉行，但地方政府需事前...

本土個案接觸者167人已採163人 莊人祥：明天說明結果

今日本土確診案例771平常主要往來場合是辦公處所，所屬公司表明，相關接觸者採檢結果皆為陰性。指揮中心指揮官陳時中表示，案...

紐籍機師經勸導仍未戴口罩？ 陳時中：若屬實可開罰

案765紐西蘭籍機師確診後疫調回報不實，桃園市衛生局已開罰30萬元，至於機上執勤時未配戴口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官...

新北：元旦升旗典禮照辦 同時提升防疫措施

中央流行疫情指揮中心今下午5點半將與各縣市政府首長視訊，決定跨年活動如期舉行，新北市12月31日將在八里區舉辦煙火秀，並...

跨年不只主舞台區加嚴 陳時中：周圍看煙火區加派警力

指揮中心傍晚與各地方政府透過視訊會議，得出五大原則，包括大型活動，無論室內外全程戴口罩；全程禁止飲食；公共場所及廁所高頻...

熱門新聞

253天沒本土病例破功 陳時中下午宣布

長榮認紐籍機師確診 是否祭免職處分公司回應了

影／紐國染疫機師足跡公開 新光三越、SOGO、好市多趴趴走

彭博更新全球抗疫表現排行榜！台灣擠下日本高居第二名

新增1本土 新北：耶誕城續開但停止戶外集會型活動

傳廣達集團員工染疫？廣達：非母公司 但防疫全面升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。