求重罰確診機師！卡神收「長榮基層訊息」痛批：不開除我再搭就是犯賤

連續253天無本土病例破功，為長榮確診紐籍機師在台外出時的接觸者，中央流行疫情指揮中心表示，此次出現的本土病例為案771，為12月20日公布的案765（紐西蘭機師）的女性友人，兩人在12月初有密切往來。卡神楊蕙如在臉書上怒批，感染源紐西蘭機師不但疑有症狀不通報，還刻意隱瞞去所以及接觸者，實在是太令人憤怒「長榮不開除這個人，我再搭長榮真的是犯賤」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此次出現的本土病例為案771，為12月20日公布的案765（紐西蘭機師）的女性友人，因在12月7日至12日間有密切往來，故列為接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診。

楊蕙如在臉書上爆氣發文，案765在國外感染，但是在飛機上多次不戴口罩，疑有症狀也沒有通報，回台灣之後多日約會廣達30歲女員工，足跡遍佈桃園南崁和台北天母的百貨公司和大賣場，然後再次出國執勤還是不戴口罩，咳嗽傳染其他機師。

她表示，問案765跟誰接觸去了哪裡也隱瞞不講，而本土感染（案771）廣達30歲女員工，工作時常常泡在茶水間聊天，被檢測出來前有接觸的至少有167人，是疾管署疫調才抓包他們有「長期高度密切接觸」，之前完全都隱瞞說謊！「如果長榮沒有重罰開除這個機長，我這輩子拒搭長榮，真的太憤怒了」。

此外，她表示根據線民回報，案765已經有老婆小孩，跟案771有密切接觸顯示兩人關係匪淺，且案765對醫護態度很差，一直宣稱他是被台灣政府陷害「長榮不開除這個人我再搭長榮真的是犯賤」。

楊蕙如也透露，在機上被傳染的台灣女機師多次要求案765戴上口罩，但他態度很差拒絕，還兇女機師，覺得開飛機就是男人的世界，女人只配當空服員「台灣人民和台灣的機組人員這麼努力在防疫，這種垃圾沒有被重罰開除我不能接受！」

而案765不戴口罩導致其他機組人員染病的事實，確認違規，目前長榮已決定免職案765，卡神也呼籲民眾這段期間還是要加強防疫，不可懈怠。