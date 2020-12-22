本土病例出現 苗縣府：耶誕晚會暫照常辦理

苗栗縣政府今年首次舉辦耶誕晚會，24日至27日在縣府廣場有系列活動，主辦單位勞工及青年發展處今天指出，除非中央有進一步防疫措施指示，目前為止，活動照常辦理。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增1名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，經調查相關活動足跡主要在北部地區。

苗栗縣政府今年首度規劃耶誕晚會，24日至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗 歡聚耶誕夜」系列活動。

其中，24日結合苗栗市公所辦理點燈儀式揭開序幕，25日將邀請國內知名樂團玖壹壹、流行樂團noovy、創作歌手王艷薇、金曲歌王翁立友等輪番演唱，26日及27日融合多元族群及青年社團展演。

活動期間，也將結合「菁市集」，廣邀40多家縣內職訓業者、文創及青農參與展售商品，現場也安排多項主題活動如手寫卡片、發送糖果、塗鴉彩繪、耶誕DIY等。

苗栗縣政府勞青處長彭德俊指出，因應防疫，在活動入口處會加強告示，提醒參加活動民眾自主確實戴好口罩，服務台將提供消毒用酒精。

他說，截至目前為止，包括「菁市集」等耶誕相關活動將按原訂計畫如常舉辦，但若中央流行疫情指揮中心有進一步防疫措施指示，縣府會遵照辦理。