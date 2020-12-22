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直播／陳時中19:00親上線「跨年辦不辦」 中央地方最新拍板出爐了！

八里31日煙火秀恐吸引5萬人聚集 新北審慎評估

中央社 / 新北22日電

新北市政府為慶祝改制10週年，31日晚間8時21分在八里區施放10分鐘煙火，預計吸引5萬人潮，但出現新冠肺炎本土病例後，新北市府今天說，目前正審慎評估活動是否改變。

中央流行疫情指揮中心宣布，新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入個案，但另一例為日前染疫的紐西蘭籍機師接觸者，為本土感染，台灣零本土案例紀錄止步253天。

新北市府高灘地工程管理處表示，預定在觀海大道前河道設水上平台施放10分鐘、近萬枚煙火，施放類型及種類比照國慶煙火水準，淡水河兩岸都能清楚觀賞；不過，基於防疫，仍將與相關單位研商，以評估當天活動舉辦是否改變。

新冠肺炎 COVID-19

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