辦不辦跨年活動 陳時中19：00二度親上火線說明

睽違253天我又見本土病例，紐國男機師友人（案771）染疫，指揮官陳時中表示，雖案771為本土病例，但是與紐國男機師較親密的接觸者，所以感染源很清楚，疫情相對單純，指揮中心已在下午五點半與各地方首長舉行會議，19：00陳時中二度親上火線說明跨年活動防疫細節。

國內新增1例新冠本土病例，因時序接近跨年，新北市立即宣布，即日起，停止耶誕城內所有戶外集會型活動（含商品促銷在內），並不再受理申請，為國內防疫加嚴祭出開出第一槍。

陳時中今下午臨時記者會上表示，案711疫情相對單純，不會影響跨年活動舉辦，但希望能夠縮小規模。專家建議，地方政府評估無法掌控參加成員，理論上就應考慮停辦。

許多感染科醫師都疾呼，「我絕對不會去跨年。」振興醫院感染科主任李明政表示，因有傳播力個案在社區中活動，保守起見，建議從案771確診日往後算兩周觀察期，如平安度過這兩周，到明年1月3日前都沒有出現其他確診個案，就代表台灣再次得到上天的恩賜，社區仍然安全。