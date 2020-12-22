本土案例出現 竹縣府：跨年晚會遵守中央指示
新竹縣跨年晚會將於12月31日在縣府前廣場舉辦，因有新增新冠肺炎本土病例，縣府今天宣布，因疫情影響，將配合中央流行疫情指揮中心指示處理。
中央流行疫情指揮中心下午宣布，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情新增一例本土病例，為日前確診的紐西蘭籍機師接觸者。
新竹縣政府向中央社記者表示，原本預計在12月31日在縣府前廣場舉辦新竹縣跨年晚會，但現在新增本土病例，將遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理。
縣府表示，根據中央流行疫情指揮中心宣布，若未來一天出現10例以上出現感染源不明本土病例時，或單週出現3件以上社區群聚事件，將停止舉辦跨年晚會，但若至跨年前疫情在控制中，新竹縣跨年晚會將正常舉行。
縣府指出，若能順利舉行，會要求參加跨年晚會民眾，需全面戴口罩，在醫護站準備酒精供消毒，流動廁所備妥洗手乳及香皂，宣導加強手部清潔。
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