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確診者曾逛百貨！民眾：不影響逛街意願

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今日公布確診案765活動軌跡，軌跡包括遠東SOGO天母店。記者潘才鉉／攝影
中央流行疫情指揮中心今日公布確診案765活動軌跡，軌跡包括遠東SOGO天母店。記者潘才鉉／攝影

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增3例境外移入以及1例本土病例，並公布案765活動軌跡，軌跡包括遠東SOGO天母店，消息公布之後，天母店仍有許多民眾來來往往，天母分店表示，今日人潮沒有太大波動，下午五點將提早打烊，進行消毒。

SOGO天母店是許多天母民眾的休閒購物場所，民眾何小姐說，前一陣子適逢天母店舉辦週年慶，人潮相對以往減少，但平時百貨公司舉辦基本消費來店禮，附近居民也經常相約逛街購物，至於聽聞確診案例造訪過此地，她說，在購物期間並沒有察覺到異狀，近日也不會而減少前往消費，她強調「因為我們還是住在附近」。

另一位民眾許小姐則表示，她在前往百貨公司購物前，就得知確診個案曾造訪過該分店，但不影響她購物心情，她認為店內消費氣氛、消費人潮也一如往常，她說：「之後還是會來消費，戴口罩就好。」

對此，天母分店僅表示，今日人潮沒有太大波動，不另受訪，由總公司統一公告。

稍早SOGO百貨總公司表示，針對賣場環境及硬體，每週一次定期大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機，且全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全，也針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒，同時於每專櫃配置酒精消毒液。美食街及餐廳也會加強清潔消毒並設置隔版，確保用餐安全。此外，會要求百貨專櫃人員與消費者入店均需戴口罩及測量體溫，也會加強員工自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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