新增一例本土病例 總統府回應元旦升旗
中央流行疫情指揮中心今天宣布新增四例新冠肺中有一個本土病例，對於即將到來的元旦升旗，是否有相關因應？總統府發言人張惇涵表示，元旦升旗典禮原本即有因應疫情規劃，但由於今日新增一例本土個案，總統府會依照中央流行疫情指揮中心後續的專業指引，進行升旗典禮活動防疫措施的全盤檢視，待定案後再行對外說明。
張惇涵說，「公開透明」一直是我國政府的防疫重要原則，國際疫情仍然嚴峻，懇請國人持續落實「秋冬防疫專案」，並配合中央流行疫情指揮中心相關指引，戴口罩、勤洗手，保護自己也保護其他人，也希望國人仍然能夠團結一致、上下一心，共同做好防疫工作，守住台灣疫情。
張惇涵表示，蔡英文總統也請行政院長蘇貞昌、內閣團隊及中央流行疫情指揮中心，審慎就包括邊境管理等防疫措施，以及防疫物資整備進行再檢視，並就未來一段期間包括耶誕、跨年等大型群聚活動，與各縣市政府進行討論，提供專業防疫指引，確保國人安心。
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