類英國專案未來恐增加 集中檢疫所下月將增至5000房

英國傳出正在流行具高度傳染力的突變新冠病毒，中央流行疫情指揮中心今宣布，從23日零時起所有自英國入境者以及14天內從英國入境台灣者，全數皆要入住集中檢疫所檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，啟動英國專案之前，就已開會評估，以兩週從英國的入境量，不會超過400人，目前我國有29處集中檢疫所、總計3250間，近期檢疫所的空間，因應印尼移工入境人數減少，原本入住集中檢疫所的民眾，也陸續完成檢疫，目前可使用的檢疫所房間數約有2200到2400間左右，因應英國專案是相當足夠的。

王必勝表示，目前我國有29處集中檢疫所、總計3250間，近期檢疫所的空間，因應印尼移工入境人數減少，原本入住集中檢疫所的民眾，也陸續完成檢疫，目前可使用的檢疫所房間數約有2200到2400間左右。

王必勝表示，近期指揮中心討論，在農曆春節以前，類似英國的專案會愈來愈多，加上農曆春節將近，檢疫需求增加，目前已經在積極擴充集中檢疫所，預計明年1月會從現行的3250間擴增到最多5000間。

王必勝表示，防疫旅館的主責單位為交通部，不過據了解，我國目前的防疫旅館可提供檢疫的間數為1萬6000多間，現在已住了1萬2000多，不過防疫旅館若沒有空間，民眾也可以申請至集中檢疫所入住。