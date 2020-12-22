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聖誕跨年將至防疫升級？陳時中：強烈要求戴口罩勤洗手

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委魯明哲(右)關切出現本土病例後的防疫作為。圖/擷取自國會頻道
國民黨立委魯明哲(右)關切出現本土病例後的防疫作為。圖/擷取自國會頻道

本土病例再現，因應將到來的聖誕節及跨年假期，衛福部長陳時中今天表示，原則上會強烈要求戴口罩、洗手，有疾病及自主健康管理者都不能去，而每個縣市舉辦的情況不同，執行狀況要跟各縣市商討。

聖誕節、跨年假期將至，不少縣市都有表演、展演等活動，媒體報導，中央流行疫情指揮中心今天下午5時30分將討論跨年等大型活動相關事宜。

國民黨立委魯明哲今天在院會質詢時關切再度出現本土病例，因為接下來接連而來的假期和活動，要求政府說明防疫作為。

陳時中回應，防疫上根據集會指引，若有本土案例且無法查到感染源，或有散發性或社區性的感染，防疫就會升級，這都有一定根據的，不是指揮中心猜的。

陳時中說，指揮中心會因應事實需要情況，和各縣市政府討論各種舉辦型態，原則上會強烈要求戴口罩、勤洗手，有疾病症狀者、自主健康管理者都不能去，每個縣市舉辦情況不同，執行狀況要跟各縣市商討。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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