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台有本土新冠肺炎感染 陳時中：風險評估到25日

中央社 / 台北22日電

台灣今天新增1例新冠肺炎本土感染，零本土案例紀錄止步253天。疫情指揮中心指揮官陳時中說，此本土感染有明確感染源，但疫情風險要看後續狀況，觀察期應為25日前後。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，新增4例新冠肺炎確診，3人為菲律賓境外移入，1人為日前染疫紐籍機師的接觸者，為本土感染。

有本土感染，外界擔心疫情發展。陳時中說，染疫紐籍機師在可傳染期12月8日至12日有多處公眾場合活動史，包含12月8日上午11時30分至12時30分在新光三越台北天母店、12月10日晚上6時30分至7時30分在遠東SOGO台北天母店、12月11日上午11時至12時，曾到好市多南崁店。

若民眾曾於上述時間到上述場所，要自主健康管理，在12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅覺異常，請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。

今天新增的本土個案為紐籍機師友人，兩人的足跡有一些重疊，但指揮中心持續進行疫調，未來2至3天會更明朗。

至於後續疫情，陳時中說，這例本土個案有明確感染源，是否對疫情造成威脅，要看後續幾天相關足跡接觸者的狀況，觀察期約在12月25日左右。

目前指揮中心統計，台灣共770例確診，有675例境外移入，56例本土（含今日確診的771）、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例感染源不明。

新冠肺炎 COVID-19

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