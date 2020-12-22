又見本土病例防疫升級 跨年辦不辦 指揮中心今下午討論

沒了新冠肺炎本土病例以後，台灣才有防疫新生活，如今睽違253天，我又見本土病例，特別是聖誕節、跨年等節日將至，各項活動，展演、聚會，專家建議，地方政府評估無法掌控參加成員，理論上就應考慮停辦，據悉，指揮中心將於今天下午五點半討論跨年等大活動相關事宜。

五月初，指揮中心指揮官陳時中喊出「防疫新生活運動」，並將於6月7日針對各項社會活動大規模解禁，其中「主要景區、夜市等公共場域人流管制相關措施」中，要求各傳統市場、夜市等賣場禁止試吃活動。

中央流行疫情指揮中心三月五日公布公眾集會指引，定調大型活動為1000人室內外活動。集會活動含畢業典禮、節慶祭典、運動賽事或宗教活動等，對於非必要人潮密集活動，考慮延期或暫停舉辦。

今年三、四月疫情嚴峻時，雙鐵祭出車上不可飲食、取消自由座等防疫措施，民眾關心的連續假日台鐵、高鐵是否開放站票及自由座議題。如今又現本土個案，境內防疫勢必升級，特別是跨年聖誕節的各項活動，展演、聚會是否調整各界關注。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，因為不是不明感染源的本土個案，所以年末各項聚會和活動，例如尾牙大型集會、年節購物活動，還是可以辦，但是就要遵照指揮中心的秋冬專案防疫規定去辦理，不論人數，人人都要遵守戴口罩、社交距離等規定。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬則認為，若該本土個案知道感染源，防疫規範不一定要全面加嚴，但未來不論參加什麼大型活動，包含跨年等一定要落實全程戴口罩，最害怕的是該本土個案感染源不明，大型活動延期或暫停舉辦防疫策略等都可能再回來。