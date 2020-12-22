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253天沒本土病例破功 陳時中下午宣布
我國於今年4月中以來，連續253天無本土病例破功！中央流行疫情指揮中心今(22)日宣布，我國新增3例新冠肺炎個案，其中有本土病例，確診病患目前已在醫院接受治療中，指揮中心正擴大疫調，嚴防本土病例在國內傳染蔓延。
冬日全球疫情來勢洶洶，英國因為發現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒株，在當地湧現逃難潮，多國也暫停與英國的交通往來，向來為防疫模範生的台灣，CNN在我逾200天未出現本土病例時，曾盛讚台灣防疫應對相當快速有效率；在今天出現本土病例後，下一步的防疫計畫眾所矚目，隨著出現本土病例，我國更須謹慎嚴防新冠肺炎蔓延開來。
我國出現本土病例的確診個案，上次公布是今(2020)年的4月12日，為我國編號第386名確診案例，是一名年約20至29歲的男性，為案195(自美國境外移入)的同住友人。我國第一例本土個案為編號第8名確診案例，為案5的配偶丈夫（家庭群聚）1月28日確診。
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