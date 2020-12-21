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多國禁英航班入境 指揮中心：台14天檢疫可防堵

中央社 / 台北21日電
指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者陳雨鑫／攝影
指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者陳雨鑫／攝影

英國出現2019冠狀病毒疾病新變種病毒，指揮中心發言人莊人祥今天說，台灣目前還未偵測到有英國變種病毒株進入國內，且執行秋冬專案、14天檢疫可有效防堵。

英國出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）新變種病毒VUI，傳染力增70%，歐洲各國相繼對英國祭出交通禁令，英國對內封城，對外也遭到封國。

根據最新數據，英國20日新增3萬5928人確診，是有紀錄以來最高單日確診人數。歐盟多國相繼宣布暫時禁止英國客機入境，包括愛爾蘭、德國、法國、義大利、荷蘭與比利時。

有媒體報導，一對旅居倫敦的台灣籍夫妻，先生在網路發表文章指出，他老婆確診新冠肺炎、他也高燒不退，「我們幾乎沒出門也會中獎，這個新型病毒真的很恐怖。」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午回應媒體提問時表示，台灣目前還未偵測到有英國變種病毒株進入國內。目前全球對該變種病毒還未完整掌握，指揮中心將持續密切關注。

有關旅英台灣夫婦確診新冠肺炎的消息，莊人祥說，該夫婦是否罹患變種病毒仍未知；他們自述幾乎沒和外人接觸也中獎，就顯示還是有與人接觸，只是不知如何受到感染。

莊人祥表示，英國目前疫情嚴峻，推測可能是當地（如倫敦）未能及時採取適當的防疫措施，或民眾對疫情的鬆懈等關鍵因素，導致病毒快速傳播；會需要封城阻斷病毒，可能與當地民情難以執行防檢疫措施有關。

台灣自12月1日起實施秋冬專案，莊人祥表示，所有人入境都需持有3天內核酸檢驗報告，並進行14天的居家檢疫，檢疫期間有症狀立即採檢，再加上民眾在社區的8大場域都要戴口罩等措施，已有效阻絕病毒在國內傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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