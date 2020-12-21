台灣21日無新冠肺炎確診 12月來第二度
台灣今天沒有新冠肺炎確診個案，是連續13天都有境外移入個案後難得的清靜，也是進入秋冬防疫專案後，第二度零確診。
台灣自12月1日進入秋冬防疫專案，超前因應可能的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）秋冬疫情。目前已超過8個月沒有本土個案，但國外疫情仍居高不下，台灣邊境防疫壓力增加。
自11月以來，台灣境外移入個案大增，加上移工頻繁確診，12月截至目前，只有7日和21日沒有新增個案。目前台灣累計766例確診，分別為672例境外移入，55例本土病例等。
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