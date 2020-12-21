快訊

虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

台灣21日無新冠肺炎確診 12月來第二度

中央社 / 台北21日電

台灣今天沒有新冠肺炎確診個案，是連續13天都有境外移入個案後難得的清靜，也是進入秋冬防疫專案後，第二度零確診。

台灣自12月1日進入秋冬防疫專案，超前因應可能的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）秋冬疫情。目前已超過8個月沒有本土個案，但國外疫情仍居高不下，台灣邊境防疫壓力增加。

自11月以來，台灣境外移入個案大增，加上移工頻繁確診，12月截至目前，只有7日和21日沒有新增個案。目前台灣累計766例確診，分別為672例境外移入，55例本土病例等。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

英國出現病毒變種 香港專家籲停飛兩地航班

大陸昨新增確診23例 含本土2例在遼寧、黑龍江

英國出現變種冠狀病毒 義大利證實傳入境內

女機師疫調 「同事機艙內傳染」

相關新聞

影／搭防疫小黃進防疫旅館前還去逛超商 2國人各被罰10萬元

高雄市衛生局表示，日前查獲2名有柬埔寨活動史的國人，11月25日共同搭機返台，為居家檢疫的列管個案，里幹事隔天發現其居家...

機組員疫防疫規範擬修正？ 林佳龍：與指揮中心討論中

日前紐西蘭籍機師（案765）疑11月底在美感染新冠肺炎，回台僅居家檢疫3天即外出，甚至傳染另2名機師，中央疫情指揮中心擴...

機師染疫 機師工會：不抱病執勤才是飛行員的專業表現

日前紐西蘭籍機師（案765）疑11月底在美感染新冠肺炎，回台僅居家檢疫3天即外出，甚至傳染另2名機師；機師工會發聲明表示...

迎接跨年 陳時中：指揮中心將訂全國防疫指引

下週就是跨年活動，除了台北跨年晚會預計會吸引超過數十萬人潮聚集，歌手張惠妹（阿妹）今年也留在家鄉台東舉辦跨年演唱會，線上...

機師居家檢疫3天就能趴趴走 陳時中：考慮變嚴

英國傳出新冠肺炎新變種病毒株病例後，德國、荷蘭及比利時等歐洲多國祭出對英交通禁令，我國是否跟進也成關注焦點。但衛福部長陳...

機師居家檢疫僅3天 「將檢討」

這起航空器感染事件可能是國內首例，指揮中心發言人莊人祥表示，此案可討論的之處眾多，該名紐籍機師已有症狀，為何還可執勤？機...

女機師疫調 「同事機艙內傳染」

本國籍染疫女機師（案七六Ｏ）疫調昨出爐，新增二名同事確診，分別為案七六五與七六六，這起國籍航空機艙染疫事件三人確診，密切...

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

英國傳出新冠肺炎病毒變種，傳播速度更快。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前台灣採入境後居家檢疫14天規定，即...

紐西蘭籍機師確診前曾在北部活動 指揮中心急調足跡

今天確診新冠肺炎的紐西蘭籍機師（案765）疑11月底在美感染，但回台僅居家檢疫3天即外出，甚至傳染另2名機師。指揮中心緊...

印度船員來台住飯店三週才確診 指揮中心：感染源可能在印度

昨天新增確定病例中，分別自印尼、緬甸、美國及印度入境。其中印度籍船員案764來台兩個月，近一個月的時間在船上工作，但是1...

女機師2同事確診！ 其中1人只居檢3天就外出趴趴走

今日新增境外移入案765、766為前日確診國籍女機師案760同事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因案765最早發...

新冠境外+3！其中2人為女機師接觸者 暫列航空器感染

繼昨日我國新增4例新冠境外確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，再增加3例新冠肺炎境外移入個案，分別自美國...

熱門新聞

國防部證實山東艦航經台灣海峽 我六艦八機出海緊盯

倫敦防疫提升至最嚴格的第4級！車站湧現「逃難」人潮

蘇偉碩約談突喊卡！議員爆陳其邁飆罵警分局長 高市府否認

影／護士接種完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

蘇偉碩指萊劑數據誤植 食藥署：已看到但未打算撤告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。