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病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

中央社 / 台北20日電
指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

英國傳出新冠肺炎病毒變種，傳播速度更快。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前台灣採入境後居家檢疫14天規定，即便病毒帶進來，也傳不出去，暫無其他防疫規劃。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）出現傳播速度更快的新變種病毒株，英相強生（BorisJohnson）宣布倫敦疫情警報等級升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁耶誕過節計畫也將取消。

不只如此，就連南非也傳出有變種病毒現蹤，據外媒報導，南非3000名高中生近日舉行為期7天大型畢業聚會，造成1000多人群聚感染。

莊人祥今天下午在記者會中回應此事，目前台灣就是採居家檢疫14天，即便有人把變種病毒帶進來也傳染不出去。

至於南非群聚事件，莊人祥說，顯然是當地防疫出了問題，無論病毒是否變種，只要當地有境外移入個案，又沒有落實戴口罩、居家檢疫和後續追蹤，就可能讓疫情不斷擴大。

莊人祥指出，指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施，未來若出現社區感染或群聚，才會強化跨年、公眾集會活動相關限制，目前並無進一步嚴管規劃。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 居家檢疫

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