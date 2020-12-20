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紐西蘭籍機師確診前曾在北部活動 指揮中心急調足跡

中央社 / 台北20日電
莊人祥指出，紐西蘭籍機師12月4日回台後，依規定僅需居家檢疫3天即可解禁，據個案自述，因12月8日至11日處於非居家檢疫，曾獨自開車外出在北部地區活動。 中央社
莊人祥指出，紐西蘭籍機師12月4日回台後，依規定僅需居家檢疫3天即可解禁，據個案自述，因12月8日至11日處於非居家檢疫，曾獨自開車外出在北部地區活動。 中央社

今天確診新冠肺炎的紐西蘭籍機師（案765）疑11月底在美感染，但回台僅居家檢疫3天即外出，甚至傳染另2名機師。指揮中心緊急調查足跡、採檢接觸者並研議加強機組員防疫措施。

中央流行疫情指揮中心18日公布一名美國境外移入病例，是在國籍航空任職的台籍女機師（案760），經擴大採檢，確認紐西蘭籍機師（案765）因發病期間未戴口罩執勤，造成台籍女機師（案760）及另一名機師（案766）染疫，研判此為機上群聚。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，根據疫調，紐西蘭籍機師（案765）Ct值僅24.9，病毒量偏高且血清抗體陽性，研判早在11月29日至12月4日飛往美國期間在當地遭感染，12月12日正值有傳染力的階段，在機上咳嗽卻又未戴口罩，導致2名同事感染。

莊人祥說，目前正緊急採檢89名接觸者，大多為機組員，由於此機師為貨機機師，沒有乘客受影響。

不過，莊人祥指出，紐西蘭籍機師12月4日回台後，依規定僅需居家檢疫3天即可解禁，據個案自述，因12月8日至11日處於非居家檢疫，曾獨自開車外出在北部地區活動，但因沒有記錄時間地點習慣，足跡仍在瞭解當中。

外界不解，為何機師僅需居家檢疫3天。莊人祥說，根據「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，國籍航空機組員在外站、台灣居家檢疫，每天都有專人監測機組員健康狀況，機師入境後僅需進行3天居家檢疫、空服員僅需5天居家檢疫即可解禁。

即便如此，這名紐籍機師仍造成2名機師同事染疫。莊人祥指出，據了解，先前詢問時，案765都自稱無症狀，但身旁同事都稱其有症狀，因此還須調查是否個案對於咳嗽症狀認知問題，還是有不實回報。

莊人祥也強調，此事發生後，將邀集航空公司、相關單位開會，檢討這名機師究竟如何被感染，以及明明有症狀為何能如期上機，甚至為何沒有全程戴口罩，同時也會研議加強機師、空服員居家檢疫規定，避免類似事件再次發生。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 莊人祥

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