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新冠境外今+3！ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今天宣布，再增加3例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將於下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明，不提供直播。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心今天宣布，再增加3例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將於下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明，不提供直播。本報資料照片

繼昨日我國新增4例新冠境外確診個案，中央流行疫情指揮中心今天宣布，再增加3例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將於下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明，不提供直播。

昨天新增確定病例中，分別自印尼、緬甸、美國及印度入境。其中印度籍船員來台兩個月，近一個月的時間在船上工作，但是14天居檢後，他長達三周的時間都住在台灣一般飯店，憂造成本土疫情。

另二例皆為自美國返台，其中一人為國籍航空女機師，發病前14天有台灣、航空器及美國旅遊史。莊人祥表示，感染源有三大可能，赴美後於當地感染、班機上感染、在台感染。

本報今天將繼續追蹤確診病例最新進度及後續採檢情況。

新冠肺炎 COVID-19

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