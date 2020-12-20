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確診國籍航空女機師 接觸者增列至59人

經濟日報 / 記者謝柏宏黃淑惠／台北報導

國際航空女機師傳出感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（19）日表示，經掌握這位國籍女機師共接觸了59人，包括家人、朋友、同事及航班上的機師及機組人員，指揮中心已要求其中12人接受居家隔離，其餘人採自主管理，具體檢驗報告今日出爐。

外傳這位國際航空女機師為長榮航員工。長榮航空昨日指出，無法針對此事回應，所有訊息應以疫情指揮中心公布內容為主。據了解，國內兩大航空業者長榮航及華航都認為，根據疫情有相關規定辦法，所有跟疫情相關訊息，應以防疫指揮中心公布內容為主。

中央流行疫情指揮中心18日說明新增境外移入個案時，其中一例為國籍航空女機師，這名女機師因工作於12月12日前往美國，12月16日返台入境後，至公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢後確診。與這名女機師同行前往美國的同事中，有一人於航程途中曾出現咳嗽症狀。

莊人祥昨日進一步說明，女機師接觸者增列至59人，包括家人14名、朋友四名、同事26名及同一航班機師與後艙組員15名，其中12人已列為居家隔離對象，並進行進一步採檢，檢驗結果將在今日公布。

另外，指揮中心昨日也公布國內新增四例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自印尼、緬甸、美國及印度入境。其中一名印度籍船員10月就入境台灣，現在才發現確診，莊人祥說，研判應是在印度就感染，入境後多數時間待在船上，已採檢同船成員共21人，已知20人都陰性，另還要採檢18名飯店人員。

新冠肺炎 COVID-19

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