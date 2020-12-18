快訊

雪山隧道北上19.2K傳火燒車 雙向兩車道全封消防馳援

台機師確診新冠肺炎 3種感染可能急追接觸者釐清

中央社 / 台北18日電

疫情指揮中心今天宣布，一名國籍航空的台籍女機師確診新冠肺炎。發言人莊人祥表示，機師發病前14天曾有台灣、航空器及美國的旅遊史，都不能排除，但以在台灣感染機率最低。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣今天新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，都從美國移入，其中一人是日前確診者一同返台的家人，另一人為國籍航空女機師。

莊人祥表示，這名女機師為台灣籍，30多歲，因工作在12月12日前往美國，12月16日返台。個案入境後，到公司宿舍居家檢疫，同日（16日）出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

經調查，與案760同行前往美國的同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。衛生單位目前已初步匡列9名接觸者，均為個案同行同事，將進一步安排採檢及疫調。

莊人祥說，該名機師的感染源有3個可能性。其核酸檢驗Ct值為17日，出現症狀的16日應就是發病日。在發病前14天，個案曾先後待在台灣、到美國的航程及美國當地。這三個地方都有可能。但其同事有症狀，也可以疫調釐清，若航程中被同事感染，12日感染、16日發病，4天的潛伏期也算常見。

莊人祥說，除了航程感染的可能性，也不能排除是在美國當地感染，當然也不排除在台灣。但「你要我猜，在台灣感染機率最低。」

指揮中心後續將匡列機師在台灣的接觸者，釐清可能疑慮。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

外籍選手自主健康管理期跑馬拉松 不戴口罩要做這些事

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

移工不是真的無症狀？ 莊人祥：可能怕雇主或語言不通

相關新聞

俄芭蕾舞團異鄉隔離模式一日三改 莊人祥還原過程

經台北榮總再次採檢後確診，莫斯科芭蕾舞團累積8人確診，12場表演全數取消，指揮中心原訂其餘44名團員可繼續住原本飯店，但...

孝淵來台跨年若無14+7 指揮中心：可能無法和粉絲握手

台南市政府今天在臉書上公布跨年演唱會藝人卡司，驚見少女時代成員孝淵，主辦單位表示，孝淵已抵台正隔離中。近日傳出莫斯科芭蕾...

外籍選手自主健康管理期跑馬拉松 不戴口罩要做這些事

莫斯科芭蕾舞團8人確診，所有國家核准入境外籍人士，須配合14天居家檢疫及七天自主健康管理防疫措施，自主健康管理不可未戴口...

俄舞者確診曝現行規定有雙標 黃立民籲一致採檢

莫斯科芭蕾舞團14天檢疫疫期滿後主動採檢，發現四名確診，指揮中心允許其餘剛結束一人一室檢疫的團員，可按原計劃排練演出，但...

採購疫苗不明 國政基金會陳宜民直批決策黑箱

繼英美之後，新加坡也將於年底成為亞洲第一個施打疫苗國，台灣採購疫苗內容與進度至今尚不明朗，讓藍營智庫國政基金會永續組召集...

圖表看疫情／我新冠境外移入增2例！皆來自美國 俄芭蕾舞團44成員今搭機回家

經台北榮總再次採檢後確診，莫斯科芭蕾舞團累積8人確診，12場表演全數取消；其餘44名團員原先續住原本飯店，台北市政府要求移至集中檢疫所隔離，引起部分團員不滿，經緊急協調，預計今天分三批搭機離台。

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

中央流行疫情指揮中心發言莊人祥今天公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案759、760)，均自美國入境，其中一人...

舞團離台藝文泡泡破了？黃珊珊：防疫標準應該一致

莫斯科芭蕾舞團累積8人確診，12場表演全數取消；其餘44名團員原先續住原本飯店，台北市政府要求移至集中檢疫所隔離，引起部...

俄羅斯舞團確診新冠取消演出 文化部：合理的決定

俄羅斯52人芭蕾舞團爆出團員確診新冠肺炎，遭取消演出，今搭機離台。文化部長李永得上午受訪表示，未來來台表演藝文團體都必須...

我新冠境外移入增2例！ 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國增2例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，本周天天有病例，指揮中心將於下午2時舉行...

核酸報告用「武漢肺炎」陸不放行 蘇揆：尊重各國要求

台灣赴陸旅客需持新冠肺炎檢測陰性證明才能搭機，不過近日傳出各航空要求，若檢測報告使用「武漢肺炎」字樣，會被視為無效。行政...

俄芭蕾舞團44成員回家 指揮中心：今天分3批搭機離台

經台北榮總再次採檢後確診，莫斯科芭蕾舞團累積8人確診，12場表演全數取消；其餘44名團員原先續住原本飯店，台北市政府要求...

熱門新聞

蘇偉碩將聲請蔡英文作證 網翻出蔡當年反毒牛演講稱快存證

俄芭蕾舞團44成員回家 指揮中心：今天分3批搭機離台

蘇偉碩反萊豬遭告 孫大千：民進黨成聽話服從舔美政權

陳時中盼俄舞團44人住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

告發蘇偉碩 食藥署長：難道我們做政府只能讓他一直講

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。