台機師確診新冠肺炎 3種感染可能急追接觸者釐清

疫情指揮中心今天宣布，一名國籍航空的台籍女機師確診新冠肺炎。發言人莊人祥表示，機師發病前14天曾有台灣、航空器及美國的旅遊史，都不能排除，但以在台灣感染機率最低。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣今天新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，都從美國移入，其中一人是日前確診者一同返台的家人，另一人為國籍航空女機師。

莊人祥表示，這名女機師為台灣籍，30多歲，因工作在12月12日前往美國，12月16日返台。個案入境後，到公司宿舍居家檢疫，同日（16日）出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

經調查，與案760同行前往美國的同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。衛生單位目前已初步匡列9名接觸者，均為個案同行同事，將進一步安排採檢及疫調。

莊人祥說，該名機師的感染源有3個可能性。其核酸檢驗Ct值為17日，出現症狀的16日應就是發病日。在發病前14天，個案曾先後待在台灣、到美國的航程及美國當地。這三個地方都有可能。但其同事有症狀，也可以疫調釐清，若航程中被同事感染，12日感染、16日發病，4天的潛伏期也算常見。

莊人祥說，除了航程感染的可能性，也不能排除是在美國當地感染，當然也不排除在台灣。但「你要我猜，在台灣感染機率最低。」

指揮中心後續將匡列機師在台灣的接觸者，釐清可能疑慮。