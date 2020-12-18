我新冠境外移入增2例！ 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國增2例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，本周天天有病例，指揮中心將於下午2時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明，屆時沒有直播。

另外，經台北榮總再次採檢後確診，莫斯科芭蕾舞團累積8人確診，12場表演全數取消；其餘44名團員原先續住原本飯店，台北市政府要求移至集中檢疫所隔離，預計今天分三批搭機離台，相關細節勢必成為記者會焦點之一。