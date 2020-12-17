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傳台商欲組團赴陸港澳打疫苗？ 李秉穎曝重大風險

中央社 / 台北17日電
近日傳台商欲組團到中港澳接種新冠肺炎疫苗，疫情指揮中心專家李秉穎說，疫苗若未經特殊設計，打了不但可能沒用，反增重症風險。記者許正宏攝影／報系資料照
近日傳台商欲組團到中港澳接種新冠肺炎疫苗，疫情指揮中心專家李秉穎說，疫苗若未經特殊設計，打了不但可能沒用，反增重症風險。記者許正宏攝影／報系資料照

近日傳台商欲組團到中港澳接種新冠肺炎疫苗，疫情指揮中心專家李秉穎說，疫苗若未經特殊設計，打了不但可能沒用，反增重症風險，除非是國際認證的疫苗，否則都不建議打。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受電台專訪時表示，身為專家，當然希望民眾接種「可靠的疫苗」來預防感染，但中國研發的疫苗百百種，有很多不同的做法，多數和台灣的研發進度差不多，都只進入臨床試驗第一、二期，最快明年第2季才可能獲得專案授權，近期卻傳出有台商想組團到港澳或中國接種疫苗，令他感到擔憂。

李秉穎說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的致病機制和登革熱很像，感染後可能產生不太好的抗體，下次感染時症狀非但不會減輕，反而可能增加重症風險；正因如此，輝瑞、莫德納的疫苗都特別針對不好的抗體做特殊設計，避免類似狀況出現。

他指出，如果沒有特殊設計，直接利用整個病毒下去做疫苗，接種後可能出現「抗體依賴性免疫加強反應」（ADE），不僅無助於預防感染，感染後還有更高機率演變成重症，過去登革熱疫苗就曾出現過類似狀況，風險不容小覷。

除此之外，李秉穎也認為，專程飛到中港澳打疫苗不符成本效益，除了去程、回程分別要隔離14天以外，2劑疫苗接種須間隔1個月，為了打個疫苗至少就要花掉2個月時間。

未來民眾若真要到國外接種疫苗，希望回台能免居家檢疫。李秉穎呼籲，至少要確認是有論文發表確認有效性，且國際核准、公認的疫苗，例如美國、歐洲都已授權的疫苗，疫苗的效力才可能被台灣採納，但若沒有權威單位認證的疫苗、沒有三期臨床試驗就大規模接種，就要特別提高警覺。

至於疫苗帶來的保護力究竟能維持多久，李秉穎認為，只要病毒持續在社區裡流行，免疫系統就可能不斷被加強，有機會終身免疫。

新冠肺炎 COVID-19

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