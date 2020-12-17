高市首創防疫暫居所 移工自主管理前3天入住

衛福部統計，近來完成居家檢疫者於進入自主健康管理期間被確診者人數增加，顯示自主管理期間仍具傳播風險，所以高市府首創「防疫暫居所」要提供社福及產業類移工在未完成體檢前暫住。

高市府衛生局疾病管制處長何惠彬今天指出，「防疫暫居所」是考量現行國際移工於完成居家檢疫後至完成公費採檢到體檢期間，仲介業者及醫管公司常將移工安置於多人1室的宿舍，易有疫情傳播風險，所以市府首創「防疫暫居所」。

「防疫暫居所」自12月13日啟用，提供社福及產業類移工，在完成14天居家檢疫，若無適當的1人1室住宿地點，可向勞工局申請入住，經審查通過可免費住宿3天。

她說，等勞工最得陰性採檢報告、完成體檢後可上工並繼續完成自主健康管理4日至入境滿21日止。

何惠彬說，市府這項措施主要是考量，中央流行疫情中心統計12月8日到16日期間，全國確診33例個案，其中於自主健康管理期間（入境第15至21天）檢驗確診的12人，占總確診人數36%，顯示自主健康管理期間仍具傳播風險。

市府統計，高雄市12月2日到16日，居家檢疫人數是4178人，其中國際移工有2167人，包含還有為數不少的遠洋漁工等。

為讓入境移工和漁工得到好的照顧，市府規劃60家3850房防疫旅館供外籍人士14天居家檢疫，近來還貼心規劃「防疫暫居所」90房要供於高雄市工作的社福及產業類移工，在尚未完成體檢前可暫時居住，符合安全及防疫規範的住宿空間，衛生局說至今天已有67名國際移工入住。