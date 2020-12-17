北榮研究估全台萬人曾染疫？ 李秉穎：如果真的大醫院早塞爆

北榮檢驗1.4萬個剩餘檢體，驗出11人新冠肺炎抗體陽性，估全台有萬人曾染疫。專家李秉穎認為，若真如此台灣大醫院早塞爆，且國內外研究都顯示，新冠肺炎抗體偽陽性機率相當高。

台北榮民總醫院病理檢驗部今年檢驗1.4萬個門急診剩餘血液檢體，發現11人新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）血清抗體陽性，推估全台約1.1萬人曾染疫。不過，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為，研究團隊不知陽性個案是否曾染疫或從海外歸國，不宜貿然回推至全台。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受電台專訪時表示，如果台灣真的有1萬多人感染新冠肺炎，疫情規模一定不只如此，以20%重症率推估，全台至少會有2000至3000名重症患者，不僅呼吸器、葉克膜用量大增，也早就擠爆各醫院，但事實上並未出現這種狀況，其中關鍵就在抗體檢驗並不是100%正確。

不只新冠肺炎，其他感染症也可能導致新冠肺炎抗體檢驗出現陽性結果，他舉例，像是自體免疫疾病患者體內可能亂製造抗體，中國一項研究也發現，如果曾感染4種會引起普通感冒的冠狀病毒，也可能導致抗體檢驗結果陽性。

除此之外，台大醫院過去也曾做過血清抗體流行病學調查，針對醫護人員、被通報者進行研究，當時就發現很多偽陽性的狀況。

李秉穎指出，近期許多國外報導也指出，部分國家針對去年保留的血液檢體進行抗體檢測，發現早在去年還沒有新冠肺炎疫情流行前，就有檢體被驗出陽性，因此有人解讀為新冠肺炎疫情是從歐美國家發生，再帶到其他國家，但在他看來，這就是偽陽性造成的結果。

李秉穎認為，該研究忽略了很多偽陽性的可能，即便推估全台有1萬多人曾感染新冠肺炎，這數據也只能作為參考。