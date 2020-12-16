快訊

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

誤開400萬發票紅衣女客歸還 業者豪請吃一年份麻糬！

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

中央社 / 台北16日電
中央流行疫情指揮中心12月16日召開記者會，表示莫斯科古典芭蕾舞團4人確診新冠肺炎。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心12月16日召開記者會，表示莫斯科古典芭蕾舞團4人確診新冠肺炎。記者黃惠群／攝影

莫斯科芭蕾舞團4人確診新冠肺炎，指揮中心緊急採檢其餘團員，原本最快今晚6時30分有結果。不過，由於主辦單位宣布今晚演出延期，指揮中心也說檢驗結果將延至明天下午公布。

莫斯科古典芭蕾舞團原訂今晚將在台灣展開首場巡演，但在檢疫期滿後自費採檢意外發現4人確診，中央流行疫情指揮中心緊急針對其餘團員進行二次採檢，檢驗結果原訂晚間6時30分前出爐。

因應團員確診，主辦單位隨即決定今晚演出延期。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間表示，指揮中心原為了趕在今晚演出前交出檢驗報告，加班採檢、檢驗，但由於主辦單位宣布延期，已無緊急檢驗的急迫性，將回歸一般採檢與檢驗流程處理。

莊人祥說，一般而言，從採檢到結果出爐至少要花一整天的時間，目前48名團員截至今天下午才全數採檢完畢，因此預計明天下午記者會一併公布檢驗結果。

根據指揮中心規定，48名團員只要有1人確診，其餘團員將視為接觸者全面進行隔離，後續演出將取消；若48名團員全數陰性，其餘場次將可照常演出。

新冠肺炎 COVID-19 莫斯科 舞團

相關新聞

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

莫斯科芭蕾舞團4人確診新冠肺炎，指揮中心緊急採檢其餘團員，原本最快今晚6時30分有結果。不過，由於主辦單位宣布今晚演出延...

莫斯科古典芭蕾首演延期 三採若有團員確診演出全取消

「莫斯科古典芭蕾舞團」來台演出，原定今晚七點半於台北國家戲劇院的首場演出，因舞團經14天一人一室於飯...

莫斯科團員確診 黃珊珊：希望7天自主管理期仍暫緩演出

新冠肺炎疫情持續，莫斯科芭蕾舞團4名團員確診，主辦單位宣布今晚停演，台北市政府今下午也緊急說明，黃珊珊表示，北市府從昨天...

莫斯科團員染疫中央尚未說停演 柯文哲：一聽就不對

新冠肺炎疫情持續，莫斯科芭蕾舞團有4名團員確診，主辦單位已宣布今晚停演，不過衛福部長陳時中下午記者會說，今晚6時半前將公...

俄羅斯舞團全員二採 陳時中：不怕一萬只怕萬一

莫斯科古典芭蕾舞團4人確診新冠肺炎，疫情中心指揮官陳時中說，「不怕一萬只怕萬一」，其餘團員只要有人確診就要取消演出。主辦...

陳時中鬆口新冠疫苗超買3000萬劑 廠牌大部分猜對

新冠肺炎疫苗是解封疫情希望，指揮中心口袋已有的疫苗來源說法四起，先後流出來自AZ藥廠及輝瑞／BNT藥廠等消息。指揮官陳時...

莫斯科芭蕾舞團員確診 若演出需加嚴動線減少團員接觸

來台演出的莫斯科芭蕾舞團員今傳出四名確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，確診者病毒培養，但都培養不出來，相信感染...

莫斯科芭蕾舞團安排三度檢測 主辦單位宣布今晚停演

聯合數位文創今天表示，聯合數位文創邀請來台演出的「莫斯科古典芭蕾舞團」，於11月底抵台，14日上午完成14天隔離。

莫斯科芭蕾舞團傳4人染疫 柯文哲：建議中央暫停演出

「莫斯科古典芭蕾舞團」從今起至12月27日來台灣巡迴演出，首站在國家戲劇院表演，但卻傳出有4名成員確診新冠病毒。對此，台...

莫斯科芭蕾舞團員染疫 今晚6:30前公布團員二採結果

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，其中，4人為俄羅斯藝文表演團體成員，也就是今天晚上將有...

文化部：以防疫為最高原則 提供安心藝文觀賞環境

針對中央疫情指揮中心今天指出，有表演團隊來台演出，部分團員檢驗陽性一事。文化部表示，疫情期間，皆會以防疫為最高原則。在加...

印尼移工暫緩來台繼續 視當地疫情再決定重新開放時間

近6成入境印尼移工提供核酸（PCR）檢驗陰性報告卻仍驗出確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，鑒於印尼新冠肺炎...

熱門新聞

影／盧秀燕當AIT處長酈英傑面 提台灣民意拒萊豬

絕食97小時／沈智慧血壓不穩、失溫送醫

反萊劑醫師遭查水表是衛福部告發！網：政府得了失心瘋

北榮血清疫調 推估逾萬國人可能有抗體

蘇貞昌說從政要對得起天地人民 孫大千：鰲拜不會變岳飛

台北榮總萬人血清調查 估全台1萬1800人有抗體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。