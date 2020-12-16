莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布
莫斯科芭蕾舞團4人確診新冠肺炎，指揮中心緊急採檢其餘團員，原本最快今晚6時30分有結果。不過，由於主辦單位宣布今晚演出延期，指揮中心也說檢驗結果將延至明天下午公布。
莫斯科古典芭蕾舞團原訂今晚將在台灣展開首場巡演，但在檢疫期滿後自費採檢意外發現4人確診，中央流行疫情指揮中心緊急針對其餘團員進行二次採檢，檢驗結果原訂晚間6時30分前出爐。
因應團員確診，主辦單位隨即決定今晚演出延期。
指揮中心發言人莊人祥今天晚間表示，指揮中心原為了趕在今晚演出前交出檢驗報告，加班採檢、檢驗，但由於主辦單位宣布延期，已無緊急檢驗的急迫性，將回歸一般採檢與檢驗流程處理。
莊人祥說，一般而言，從採檢到結果出爐至少要花一整天的時間，目前48名團員截至今天下午才全數採檢完畢，因此預計明天下午記者會一併公布檢驗結果。
根據指揮中心規定，48名團員只要有1人確診，其餘團員將視為接觸者全面進行隔離，後續演出將取消；若48名團員全數陰性，其餘場次將可照常演出。
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