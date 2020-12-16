俄羅斯舞團全員二採 陳時中：不怕一萬只怕萬一

莫斯科古典芭蕾舞團4人確診新冠肺炎，疫情中心指揮官陳時中說，「不怕一萬只怕萬一」，其餘團員只要有人確診就要取消演出。主辦單位已決定先停止今晚首演。

這個莫斯科古典芭蕾舞團成員52人，其中50人從莫斯科搭土耳其航空到伊斯坦堡再到台北，1人從西班牙到法國到香港、1人從日本來台。團員11月29日入境時均持有登機前3天的核酸陰性檢驗證明，12月14日檢疫期滿，自費檢驗結果俄籍4人確診，已送醫隔離治療。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會宣布，4名團員經自費採檢確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其餘48名團員下午由指揮中心進行入境後的二次採檢，只要有1人確診，將全面停止在台演出，檢驗結果預計晚間6時30分前出爐。

莫斯科古典芭蕾舞團首演預計今晚登場，若檢驗結果晚間才出爐，恐讓已購票民眾無所適從，因此主辦單位下午決定，今晚首演場次停演。

主辦單位強調，為求慎重起見，在團員檢疫期滿時，自主安排台北榮總為團員採檢，結果確診4人，其餘48名團員屬陰性反應。

陳時中說，（二採）時間趕是一定的，但這沒有辦法，雖然又有人確診可能性很低，但不怕一萬只怕萬一，呼籲有購票的民眾關注相關訊息，也有實名制，也請主辦單位通知。

外界好奇，以往確診個案經常出現時陰時陽的狀況，擔心今晚即便所有團員二採陰性，後續是否仍有互相傳染可能。

陳時中指出，舞團結束檢疫後，進出場所都會做好動線分離，與社區民眾仍有區隔，不會有傳染問題；團員之間是否互相傳染則透過相關檢驗把關，若又有新增確診才會重啟疫調，工作人員方面也會要求維持最少接觸、最大防護，盼把任何傳染可能性降到最低。

陳時中強調，舞團來台前曾提出防疫計畫，若有確診就針對接觸者做疫調，扣除今天確診的4人，其餘團員可繼續進行自主健康管理，但考量觀眾人數多，為了安全起見，才會全面進行二採，希望讓大家心安。