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莫斯科芭蕾舞團安排三度檢測 主辦單位宣布今晚停演

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，其中，4名為藝文表演團體成員，出關後自費採檢確診。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，其中，4名為藝文表演團體成員，出關後自費採檢確診。記者黃惠群／攝影

聯合數位文創今天表示，聯合數位文創邀請來台演出的「莫斯科古典芭蕾舞團」，於11月底抵台，14日上午完成14天隔離。

隔離期間內，所有團員都在防疫旅館的單人房內，接受國家級隔離措施，為慎重起見，聯合數位文創採最高規格標準，自主安排二次採檢，採檢結果47名舞團團員屬陰性反應，經相關單位確認後解除隔離。另外有四名團員呈陽性反應，已於第一時間送往醫院治療。

經相關單位確認，舞團的防疫、隔離措施皆有嚴格控管，並無交叉感染風險，但聯合數位文創秉持國人健康優先並確保演出人員健康無虞，正安排榮總醫療團隊，為二採陰性演出人員進行第三次採檢。等待採檢結果出爐前，今晚首演場次停演，後續視檢驗結果另行通知演出資訊。為購票者帶來不便，敬請見諒。

若有相關防疫問題，請打聯合數位文創客服專線：02-7721-6958轉2。

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