北榮研究估全台萬人曾染疫 指揮中心持保留態度

中央社 / 台北16日電

北榮今年檢驗1.4萬個剩餘血液檢體，發現11人武漢肺炎抗體陽性，推估全台約1.1萬人曾染疫。指揮中心認為，研究團隊無從得知陽性個案是否曾染疫或從海外歸國，不宜貿然回推至全台。

為了解台灣民眾感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）狀況，台北榮民總醫院病理檢驗部今年5月、7月間分別針對門急診20歲以上民眾剩餘的血液檢體進行採檢，共檢驗1萬4000多個血液檢體，找出11名血清抗體陽性，研究結果於10月上線。

研究團隊進一步分析，抗體陽性者分別為7男、4女，4人介於60到69歲，2人年逾90歲，另有30多歲、40多歲、50多歲、70多歲、80多歲各1人。

據研究團隊以台灣人口比例校正後，認為全台血清抗體陽性率約為萬分之5，推估全台可能有1萬1800人帶有新冠肺炎抗體。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天上午表示，北榮這項血清抗體盛行率研究，雖是利用剩餘檢體進行檢驗，但驗了1萬多人僅11人陽性，是對台灣在防疫成果的肯定。

對於研究團隊以此陽性率推估台灣有1萬多人曾感染，莊人祥說，由於研究團隊無從得知陽性者中，是否有曾確診的個案、個案接觸者或是從海外返國者，他認為這項數據僅能視為推論，不應貿然回推到所在社區或全台民眾。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳時中不能說的祕密？ 專家：千萬劑疫苗押寶AZ「不見得好事」

北榮血清疫調 推估逾萬國人可能有抗體

移工不是真的無症狀？ 莊人祥：可能怕雇主或語言不通

印菲移工入境皆需出具認證核酸檢驗報告？ 莊人祥：目前僅印尼

相關新聞

便宜不用冷鏈的AZ新冠疫苗 原來是把猴子病毒打進身體

新冠肺炎疫苗開發領先群中，包含BNT／輝瑞疫苗、莫德納疫苗、AZ／牛津疫苗，其中AZ疫苗至成本低廉，價格親民，且運輸過程...

印尼移工明解封無望？勞動部：重啟與否都有因應措施

由於印尼疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自12月4日起暫停引進印尼移工來台2周，期限將在明天到期，勞動部長林三貴表示，一切...

續暫緩印尼移工入境？新冠境外+7 陳時中下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加7例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，我國內防疫不可鬆懈，指揮中心將於下午...

延長外籍移工來台年限？王美花：尚未定案

經濟部長王美花昨（15）日受邀出席台灣上市櫃公司「東方領袖講座」，談到台灣廠商缺工問題，廠商期盼放寬外勞在台灣年限，透露...

北榮血清調查估過內萬人有抗體 石崇良：不能這樣推論

台北榮總病理檢驗部完成我國萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，並以此推估台灣整體血清抗體陽性率為萬分之五，等於台灣約有1...

新聞眼／疫苗祕密 變包裹糖衣的劇毒…

日本、香港、南韓陸續公布新冠疫苗採購進度，台灣卻是隱晦到極點，向來以資訊公開自豪的指揮中心，在處理疫苗採購一事卻遲遲不公...

陳時中不能說的祕密？ 專家：千萬劑疫苗押寶AZ「不見得好事」

指揮中心口袋中到底有那些疫苗？衛福部長陳時中昨天表示，預計兩周內將有更明確的訊息跟國人報告；指揮中心發言人莊人祥昨態度曖...

專家：鼓勵研究 提供防疫關鍵

國內疫情控制得宜，但多次出現輸出病例，彰化縣衛生局與台大公衛學院「萬人檢測計畫」顯示，陽性率為萬分之八點三，因涉及倫理審...

北榮血清疫調 推估逾萬國人可能有抗體

台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。北榮病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到十一人帶有抗體，推算台灣整體...

北榮萬人血清調查曝光 學者：指揮中心應鼓勵學者研究

國內疫情控制得宜，但多次出現輸出病例，彰化縣衛生局與台大公衛學院「萬人檢測計畫」顯示，陽性率為萬分之八點三，因涉及倫理審...

台北榮總萬人血清調查 估全台1萬1800人有抗體

台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。北榮病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到十一人帶有抗體，推算台灣整體...

組團出國打新冠疫苗 指揮中心允許：但染疫失去領補償資格

新冠肺炎疫苗是解封疫情希望，不少台商因疫情只能待在台灣無法出國工作，指揮中心保守預估明年中前可接種，據媒體報導，有廠商提...

熱門新聞

統編案延燒！名嘴：蘇貞昌彷彿當年的韓國瑜

蔡英文宜蘭黨務座談 綠營下屆縣長參選人幾乎是他

北榮血清疫調 推估逾萬國人可能有抗體

台北榮總萬人血清調查 估全台1萬1800人有抗體

絕食97小時／沈智慧血壓不穩、失溫送醫

蘇貞昌說從政要對得起天地人民 孫大千：鰲拜不會變岳飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。