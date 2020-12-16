北榮研究估全台萬人曾染疫 指揮中心持保留態度

北榮今年檢驗1.4萬個剩餘血液檢體，發現11人武漢肺炎抗體陽性，推估全台約1.1萬人曾染疫。指揮中心認為，研究團隊無從得知陽性個案是否曾染疫或從海外歸國，不宜貿然回推至全台。

為了解台灣民眾感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）狀況，台北榮民總醫院病理檢驗部今年5月、7月間分別針對門急診20歲以上民眾剩餘的血液檢體進行採檢，共檢驗1萬4000多個血液檢體，找出11名血清抗體陽性，研究結果於10月上線。

研究團隊進一步分析，抗體陽性者分別為7男、4女，4人介於60到69歲，2人年逾90歲，另有30多歲、40多歲、50多歲、70多歲、80多歲各1人。

據研究團隊以台灣人口比例校正後，認為全台血清抗體陽性率約為萬分之5，推估全台可能有1萬1800人帶有新冠肺炎抗體。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天上午表示，北榮這項血清抗體盛行率研究，雖是利用剩餘檢體進行檢驗，但驗了1萬多人僅11人陽性，是對台灣在防疫成果的肯定。

對於研究團隊以此陽性率推估台灣有1萬多人曾感染，莊人祥說，由於研究團隊無從得知陽性者中，是否有曾確診的個案、個案接觸者或是從海外返國者，他認為這項數據僅能視為推論，不應貿然回推到所在社區或全台民眾。