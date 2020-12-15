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增兩例是東南亞移工 新冠病例持陰性證明出關前確診

聯合報 / 記者陳婕翎黃惠群／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心12月15日14:00記者會出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥及中央流行疫情指揮中心疫情監測組副組長劉定萍。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心12月15日14:00記者會出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥及中央流行疫情指揮中心疫情監測組副組長劉定萍。記者黃惠群／攝影

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別為菲律賓籍30多歲女性移工(案742)及印尼籍30多歲男性移工(案743)。兩人都持陰性證明，卻在出關前採檢確診。

莊人祥表示，案742、743今(2020)年11月30日分別自菲律賓及印尼來台工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，2人入境後皆至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。案743曾於12月4日接受印尼專案採檢，結果為陰性；2人於12月13日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診。

莊人祥指出，由於2名個案無症狀，且集中檢疫期間為一人一室，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計116235例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含114168例排除)，其中742例確診，分別為650例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、611人解除隔離、124人住院隔離中。

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