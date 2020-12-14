移工頻傳確診 指揮中心：經完整檢疫傳染風險低

近期屢傳移工檢疫期滿後確診，指揮中心發言人莊人祥今天說，移工入境都是集中檢疫，有嚴格管理，且高標匡列接觸者，民眾不用擔心。經完整檢疫和自主健康管理，傳染風險極低。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，新增4例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，2人菲律賓籍、2人印尼籍，都有登機前3天陰性報告，核酸檢測Ct值都在30以上，且都是檢疫期滿才確診。

外界擔心，移工入境前有陰性證明，但到台灣後檢疫期滿又確診，可能成為防疫破口，而且移工人到台灣這麼多天才確診，也增添本土感染的質疑。

莊人祥表示，印尼籍移工多是社福移工，到台灣照顧長者，因此特別嚴格執行檢疫，要求檢疫14天加上自主健康管理7天，有症狀都可立即通報、採檢；且入境台灣時，只要過去14天有症狀，也都會採檢，若不幸確診，也都會公費治療。

莊人祥說，這套防疫系統運作多時，實證證據顯示，檢疫期滿後確診者Ct值都很高，當Ct值高過30就很難培養出病毒，傳染給他人風險極低。如果系統有問題，先前早就一堆個案。

至於本土感染疑慮，莊人祥表示，移工入境後都是在集中檢疫所，有嚴格管理，這部分大家可放心。

但莊人祥也坦言，與移工語言不通，移工可能無法講清楚症狀，或擔心影響工作不敢講，是目前防疫上比較大的問題。