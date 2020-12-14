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移民署：合法在台外國人 第6次延長停留期限

中央社 / 台北14日電

移民署今天表示，考量國際新冠疫情目前仍屬嚴峻，針對3月21日（含）前入境、目前尚未逾期停留的外國人，第6次自動延長其在台停留期限，時間為30天。

內政部移民署發布新聞資料指出，考量國際間新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為避免國際人流移動造成防疫破口和降低社區防疫負荷，從7月17日宣布合法停留在台超過180天的外國人，可延長30天停留期限措施。

移民署表示，針對合法停留在台超過180天外國人，自7月17日、8月14日、9月14日、10月15日及11月13日，5度宣布自動延長30天停留期限措施，今天為第6次。

移民署指出，延長合法停留外國人措施將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況評估，會適時檢討調整；相關延期要件及注意事項，可至官網「境管防疫專區」查詢相關資訊。

新冠肺炎 COVID-19

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