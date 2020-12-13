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屢傳採檢陰性後又確診 莊人祥分析3種可能

中央社 / 台北13日電
莊人祥表示，先針對印尼移工，未來可能的方向是請外館人員協助找尋印尼當地獲認證的採檢機構。記者陳雨鑫／攝影
莊人祥表示，先針對印尼移工，未來可能的方向是請外館人員協助找尋印尼當地獲認證的採檢機構。記者陳雨鑫／攝影

近期有些案例入境持有核酸檢驗陰性證明，後來卻被確診新冠肺炎。疫情指揮中心發言人莊人祥今天認為有3種可能，包括檢驗證明真實性、潛伏期檢驗陰性、感染後期時陰時陽狀況。

中央流行疫情指揮中心今天記者會宣布，台灣新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，其中2人附有登機前3日核酸檢驗陰性報告，另1人曾在印尼採檢陰性，但入境沒有附報告。外界質疑，有愈來愈多人持陰性證明卻又確診，報告的真實性存疑。

莊人祥表示，先針對印尼移工，未來可能的方向是請外館人員協助找尋印尼當地獲認證的採檢機構，移工需取得認證機構出具的核酸檢驗報告才有效。

對於持有陰性證明者確診；莊人祥說，除了考慮登機前3日檢驗報告的真偽，還需要考慮，可能是個案處在潛伏期，登機前3天驗不出。

莊人祥舉例說明，今天新增的案736，持有陰性證明，12月4日進行專案採檢也是陰性，但11日再採，就是陽性，且Ct值（核酸檢測循環值）不高為27，可能之前採檢都在潛伏期，近日才發病。

莊人祥也說，對於Ct值30以上者，則可能是早已感染。例如案737，曾於印尼檢驗陰性，且入境台灣後在集中檢疫所也採檢2次都是陰性，但檢疫期滿、自費採檢又變成陽性，Ct值36，可能就是早已感染，現在處在後期、陰陰陽陽的狀態。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 印尼 移工

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