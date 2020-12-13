上半年疫苗採購除了保護力還要看什麼？ 陳時中這麼說

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11月25日曾證實，已支付部分訂金，逕洽廠商購買加上參加全球新冠疫苗計劃（COVAX），有接近1500萬劑的疫苗「掌握在手中」，但當時未提到廠商和時程。

自由時報報導，指揮中心向廠商直購的1000萬劑就是與牛津大學共同研發疫苗的阿斯特捷利康（AZ），陳時中今仍未鬆口，多次強調「現在都還沒有，完整了再跟大家報告」，他也強調疫苗採購以科學證據為考量，雖然現在還沒有完整的疫苗保護力臨床試驗報告，但學者專家可就其他科學證據做判斷。

面對外界關切報導內容是否屬實？這1000萬劑是否都是AZ？陳時中表示，有比較確定結果，就會對外明確報告整體購買情況，相關資訊還是要以指揮中心為準。陳時中說，幾家廠商都在談，大部分都有簽保密協定，如果講得太清楚，對於談判是不利的。下周三指揮中心例行記者會是否就會有進一步說明？陳時中說要看簽約情況，如果簽好約，就會跟大家報告。

AZ疫苗運送只要在二至八度環境，不用再額外打造冷鏈系統是優勢，但外界對其保護力仍有諸多不了解。陳時中表示，所有疫苗的購買，都會由專家來判斷有效性，但簽約和前期談判的時候，還沒有很明確完整的臨床試驗報告，就要看其研究設計、臨床前期的動物實驗狀況、臨床第1、2期的安全性。這些都要靠專家學者來判定，也要即時訂定相關的前期談判合約，才能確保台灣能買得到。

陳時中表示，或許明年下半年有更多保護力的資料可以參考，但在前期談判、上半年的購買，還沒有辦法只用保護力做判斷標準，因為僅有上述前期資料可以參考。現在隨著歐美開始大量注射疫苗，台灣也會密切關注歐美國家接種計畫的後續追蹤報告，這對於台灣未來施打疫苗的幫助會很大。

陳時中說，「購買的準則是以科學的證據為考量」，台灣核准疫苗的方式也「不會因為其他國家核准我們就核准了」，還要請廠商繳交臨床試驗報告、技術性資料，由專家做書面審查，觀察後市場的情況，做綜合判斷。