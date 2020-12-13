因應迫切需求 陳時中：印尼移工應會有條件開放

疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，近日將討論印尼籍移工重新開放，原則應會朝向有條件稍微開放，因應國內迫切需要。

此外，有媒體報導，台灣目前談妥的千萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗為AZ藥廠與牛津大學合作疫苗。陳時中說，幾家廠商都有在談，近來會有結果，確定後會在記者會宣布。

近期因印尼籍移工入境台灣後頻確診新冠肺炎，印尼也躍升台灣境外移入病例最多國家。中央流行疫情指揮中心日前宣布，從12月4日開始，全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週。

陳時中上午出席台北醫學大學60週年國際醫療高峰論壇後接受媒體訪問時表示，近日會針對印尼移工開放與否進行討論，原則上應會朝向有條件稍微開放，因應國內的迫切需要。

外界也關注台灣購買新冠肺炎疫苗的情況，根據媒體報導，台灣目前洽購的千萬劑疫苗為AZ疫苗，但此疫苗臨床試驗結果不比輝瑞疫苗與莫德納疫苗。

陳時中說，明年上半年購買疫苗的準則是依據科學實證的依據，但因前期談判沒有很明確的臨床試驗報告，因此由專家針對疫苗設計、疫苗載體、抗原抗體反應、動物實驗結果、產生中和抗體及相關安全性和學術性的證據進行綜合評估和判定，擬定前期談判合約，以確保台灣可以買得到疫苗。

陳時中表示，現在歐美已經陸續大規模施打，相關的安全性資料對台灣也會有所幫助。有和幾家廠商談判中，近期會有結果，確定會公布，現階段講太清楚不利談判。但無法確定會在明年第一季就拿到。