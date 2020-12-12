境外移入例印尼第一美第二 移工禁令是否延長下周四知
中央流行疫情指揮中心今宣布我國增加8名境外移入確診案例，其中，4例為印尼籍移工，3例為美國，1例英國入境，根據統計，我國境外移入國家累計至今，印尼有140例，仍是最高，美國121例，為第二大。
印尼移工自12月4日到17日禁止來台，之後是否解禁仍是變數，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將於12月17日，也就是下周四，將視我國狀況是否減半來台或延後或恢復做出決定。
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