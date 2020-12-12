快訊

讓子彈飛？疑飛越1.2公里誤擊登山客 受訓槍全暫保管

直播／國內疫情年紀最小患者！3歲男童隨母自美返台 母子都確診

境外移入例印尼第一美第二 移工禁令是否延長下周四知

聯合報 / 記者陳碧珠陳雨鑫／台北即時報導
羅一鈞表示，將於12月17日，也就是下周四，將視我國狀況是否減半來台或延後或恢復做出決定。記者陳雨鑫／攝影
羅一鈞表示，將於12月17日，也就是下周四，將視我國狀況是否減半來台或延後或恢復做出決定。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心今宣布我國增加8名境外移入確診案例，其中，4例為印尼籍移工，3例為美國，1例英國入境，根據統計，我國境外移入國家累計至今，印尼有140例，仍是最高，美國121例，為第二大。

印尼移工自12月4日到17日禁止來台，之後是否解禁仍是變數，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將於12月17日，也就是下周四，將視我國狀況是否減半來台或延後或恢復做出決定。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

空汙境外移入 高屏地區空氣品質亮橘燈！

中國新增13例確診 都是境外移入

中央暫停印尼移工來台 補勞動力缺口宜縣協助媒合

移工確診增4例 外籍檢疫後也全採？ 再評估

相關新聞

今天新增8例境外移入 其中1名未滿5歲男童

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增8例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自印尼(4例)、美國(3例)及英國(1例)入境。

境外移入例印尼第一美第二 移工禁令是否延長下周四知

中央流行疫情指揮中心今宣布我國增加8名境外移入確診案例，其中，4例為印尼籍移工，3例為美國，1例英國入境，根據統計，我國...

確診3歲男童僅發燒判斷輕症 感染源待推測

本日新增8例境外，出現3歲疫情以來年紀最小，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，母子傳染源還不確定，但已透過...

案719浙江台商21名接觸者全陰性 693基因定序等一兩周

中央流行疫情指揮中心今天下午開臨時記者會，針對案719浙江台商針同一班機匡列20乘客以及1為司機的檢驗報告出爐，目前PC...

母子都確診！3歲男童隨母自美返台 國內疫情年紀最小患者

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今宣布新增8例境外移入案例，其中一名僅3歲男童(734)案，跟隨母親(案733...

星國解除台灣旅客入境限制 陳時中：對台灣防疫的信任

新加坡擴大開放邊境之際，從18日起解除對來自台灣旅客入境限制。不過，新加坡確診人數近期有增加，是否入境方面會有所調整？中...

浙江台商本土染疫？陳時中：可能性是越來越低

在中國大陸浙江經商的案719，是否為疑似本土個案？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，應該講說沒有所謂的疑似，是約...

台灣自外疫情？ 美媒報導：人民照常生活、還能遊行「好像身在未來」

美國網路媒體BuzzFeed近日報導，台灣、澳洲、紐西蘭、韓國等國控制疫情得宜，民眾過著令人稱羨的正常生活。其中台北同志...

新冠境外移入今增8例 指揮中心下午2時緊急記者會

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加8例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，指揮中心將於下午2時舉行記者會，由中...

浙江台商防疫旅館 14員工採陰

昨新增一名境外移入個案，患者為自美返台探親的廿多歲女性，居家檢疫期間嗅覺異常，昨天確診。另外，為釐清浙江台商（案七一九）...

輝瑞疫苗試驗6死 指揮中心：無關疫苗安全

外電報導，輝瑞／ＢＮＴ疫苗在臨床試驗中有六名志願者死亡，讓疫苗安全再受討論，指揮中心發言人莊人祥昨表示，此為施打疫苗後的...

檢舉違反居檢者 高市發千元禮券

新冠肺炎疫情期間，屢有居家檢疫民眾未能遵守規定挨罰，高市已對香港錢姓男子等3人及菲律賓移工各開罰10萬元。高市衛生局為防...

熱門新聞

中天新聞轉戰網路 NCC粉絲團暗指「未來有法可管」

獨／顧立雄、王美花昨仰德大道交通事故 他們為何去那？

尷尬！全台過半系統台寧願52頻位空著 也不放華視資訊台

中天新聞台不予換照即將關台 法院裁定理由出爐！

盼警察年金比照國軍 陳瑩拋警察年金再改革

王美花認了！昨晚與顧立雄共赴日代表官邸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。