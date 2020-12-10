違反秋冬專案可入境 莊人祥：恐開罰

指揮中心10日宣布新增4例境外移入者新冠肺炎確診，均為移工，他們檢疫期滿後採檢確診，但目前都認定一定是境外移入。另外，針對國人違反秋冬專案是否可以入境？莊人祥坦言無法限制，但會透過開罰進行處置，他並呼籲國人在回國前要進行篩檢，了解自己身體狀況後再回國。

新增4例境外移入

國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，其中1例為印尼籍30多歲女性(案722)，其餘3例均為菲律賓籍，分別為20多歲男性(案723)、30多歲男性(案724)及40多歲女性(案725)。指揮中心表示，4名個案，分別於11月25日及26日來臺工作，入境後皆至集中檢疫所檢疫。

案722持有登機前3日內血清抗體檢驗陰性報告，11月29日曾進行「1127印尼專案」採檢，結果為陰性；案724持有10月29日採檢之核酸檢驗陰性報告。4人分別於12月8日及9日進行檢疫期滿前採檢，並於10日確診；其中案723於採檢後短暫出現流鼻水情形，其餘3案均無疑似症狀。

另外，莊人祥更正防疫專家小組召集人張上淳9日曾說在案719入住前，沒有住過確診病例的說法，後來在會後確認後，案693與案719曾經住過同一旅館，不過案719進入旅館並沒有與693接觸，並且到達旅館直接走上樓，2位個案住同一旅館、但不同樓，會再對旅館人員進行血清採檢。

防疫旅館尚充足

針對目前有6人違反秋冬專案分別都遭罰1萬元，本報提問是否只要入境繳交罰鍰就可以入境？莊人祥表示，如果限制國人入境可能會有限制憲法保障遷徙自由的疑慮，因此不會限制，但希望國人透過秋冬專案實施，可以事先掌握自己的身體狀況，他並補充目前防疫旅館量能仍充足。

依交通部觀光局提供防疫旅宿統計資料顯示，截至12/7止，各縣市政府核定防疫旅宿共計274家，總房間數共16,054床，目前入住人數為10,069人，總計使用率約62.7%，空房數(未入住床數)為5,985床。

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