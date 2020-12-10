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外籍人士比照移工檢疫後全採？ 陳時中：再評估
中央流行疫情指揮中心昨宣布二例境外移入案例，分別為緬甸、印尼入境，檢疫14天後出關自費採檢確診，迄今無症狀；衛福部部長陳時中今出席衛環委員會表示，目前所有移工皆要求檢疫完成後「全數強制採檢」，對於外籍人士是否要比照辦理，他表示，得看案例的多寡再做評估。
我國先前不斷傳出「輸出案例」，當時就有不少專家建議將我國PCR訂定Ct值的標準，從35提高到40，避免我國未判確診，但對方國家卻檢出陽性的事件發生；陳時中表示「尊重專家建議」，不過已有科學證據顯示，Ct值32以上的確診者，幾乎培養不出病毒。
陳時中表示，本土發生的狀況來說，被檢出Ct值超過27的確診案例中，僅有1人被培養出病毒，該名患者的Ct值為32，其餘案例皆未被培養出病毒。
另，針對英國開始接種輝瑞／BNT疫苗後，出現2起過敏事件，疑不良反應，陳時中表示，部會也在密切注意國外相關施打情況、不良反應與通報、處理，作為國內施打疫苗的重要參考資訊。
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