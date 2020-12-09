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浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

自中國返台12天發病 張上淳：境外感染機會較大

中央社 / 台北9日電
台大副校長張上淳。聯合報系記者邱德祥／攝影
台大副校長張上淳。聯合報系記者邱德祥／攝影

台灣時隔10個月出現從中國移入的新冠肺炎個案，由於入境12天才發病，遭懷疑可能在台染疫。指揮中心專家張上淳今天說，從流行病學和疫調推論，在入境前感染機會較大。

中央流行疫情指揮中心8日宣布這名個案，為50餘歲台籍男性，今年9月中旬到中國浙江，11月22日從上海浦東機場搭機返台。入境時無症狀，持有登機前3天內核酸檢驗陰性報告，入住防疫旅館第12天發病確診。

由於個案在12月5日、6日的2次採檢都是陽性，且核酸檢驗的循環數閥值Ct值都很低，分別為15和17，代表病毒量高，指揮中心研判剛發病不久，會比對病毒基因序列判別感染地點。

有些專家質疑，此個案入境12天才發病，較為少見，也不排除是在防疫旅館檢疫時感染。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，疫調發現個案在中國大陸多數都有戴上口罩，飲食都外食，外食會脫下口罩，在上海機場也曾有脫下口罩用餐。個案在疫調時自訴，回想起來比較有可能在機場感染

張上淳說，以目前對此疾病的了解，12天潛伏期也是合理的。入境台灣檢疫第12天（12月4日）開始出現症狀，隔一天採檢Ct值低，病毒量高，這在發病第2天看到病毒量高是合理現象。發病時間點是12月4日應該是可靠訊息。

張上淳解釋，因台灣目前沒有本土個案，中國大陸也有一段時間沒看到基因序列公布，除非兩方合作比對基因，否則只能從流行病學或疫調來推論可能感染源。

不過，張上淳表示，國內一直都沒有本土個案，不管是機場或境內都沒有任何病毒傳播的現象，已經維持很久的時間，加上該個案入住的防疫旅館也沒有任何確診個案，個案也沒有離開防疫旅館，因此此個案在境內感染的機率相對低。

張上淳表示，中國大陸陸續都有一些所謂本土個案或無症狀感染者，「在那邊得到的機率當然是比較大」。若縮小範圍，在個案登機的那天，上海浦東機場也有一些狀況，在那邊得到的機率又更高。

指揮中心指揮官陳時中表示，這案子縱使整個狀況不能完全排除，本土可能性極低，但還是當作本土個案來疫調和釐清。

新冠肺炎 COVID-19

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