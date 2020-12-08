英國開打新冠疫苗 指揮中心：我今年底應該打不到

英國今天將領先全球，率先施打新冠肺炎疫苗，國內疫苗進度備受關注，指揮中心發言人莊人祥表示，目前持續以COVAX平台、直洽國際大廠、國內藥廠等三大管道爭取疫苗，坦言今年底應該打不到，但強調今年就能開打的國家僅佔少數歐美，明年中前就會有大進展。

莊人祥說，打新冠疫苗後會產生多少抗體、持續多久，都是問題，目前國際只有追蹤兩個月，且目前國際相關組織並未提相關意見，所以何時才能發展出疫苗護照等，都需要一段時間研議。

近日各國外籍人士在台確診案例都是由公費支出爭議，莊人祥僅說，因為新冠肺炎屬第五類傳染病，依法由公費支付，除治療費用外，隔離費用也都是由公費支出，不論國人或是其他國籍居都一樣，「這跟一般慢性病不同，要盡快治療才不會傳染給別人。」