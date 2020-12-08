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移工隔離檢疫「出房門8秒」遭罰10萬 台灣超嚴標準登上CNN

聯合新聞網 / 綜合報導
移工在防疫旅館出房門8秒，被開罰10萬元。圖／高雄市衛生局提供
移工在防疫旅館出房門8秒，被開罰10萬元。圖／高雄市衛生局提供

日前，一名於高雄防疫旅館隔離中的菲律賓移工為了拿東西給其他房間中隔離的友人，擅自離開隔離房間長達8秒，此事登上各大外媒，除了日本放送協會（NHK）之外，連美國CNN也在昨天（7日）於網站頭版報導此事。

日前CNN報導一名菲律賓移工擅自離開檢疫房間8秒而遭到高雄衛生局開罰10萬元的消息。內容提及根據台灣檢疫規定，檢疫民眾不得任意離開房間，無論是多長時間都不行，並讚賞台灣防疫作法。

報導提到，台灣從未實行嚴格的封鎖措施，也沒有像中國大陸對人民進行嚴格限制；相反的，台灣的「防疫速度」相當迅速，去年（2019年）12月31日即立刻針對武漢直航旅客進行篩檢，且實行有效的確診者追蹤系統。

除此之外，日本NHK也報導此事，引起當地網友關注，有網友就留言表示，「不做到這個程度，就不會有遏阻力」、「日本應該要學習」，不過也有網友擔心菲律賓移工可能付不出這筆罰款。

日前一名移工走出防疫旅館房門8秒而被開罰10萬元，超嚴格檢疫隔離標準被CNN報導。圖擷自CNN
日前一名移工走出防疫旅館房門8秒而被開罰10萬元，超嚴格檢疫隔離標準被CNN報導。圖擷自CNN

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