聽新聞
test
0:00 / 0:00
移工隔離檢疫「出房門8秒」遭罰10萬 台灣超嚴標準登上CNN
日前，一名於高雄防疫旅館隔離中的菲律賓移工為了拿東西給其他房間中隔離的友人，擅自離開隔離房間長達8秒，此事登上各大外媒，除了日本放送協會（NHK）之外，連美國CNN也在昨天（7日）於網站頭版報導此事。
日前CNN報導一名菲律賓移工擅自離開檢疫房間8秒而遭到高雄衛生局開罰10萬元的消息。內容提及根據台灣檢疫規定，檢疫民眾不得任意離開房間，無論是多長時間都不行，並讚賞台灣防疫作法。
報導提到，台灣從未實行嚴格的封鎖措施，也沒有像中國大陸對人民進行嚴格限制；相反的，台灣的「防疫速度」相當迅速，去年（2019年）12月31日即立刻針對武漢直航旅客進行篩檢，且實行有效的確診者追蹤系統。
除此之外，日本NHK也報導此事，引起當地網友關注，有網友就留言表示，「不做到這個程度，就不會有遏阻力」、「日本應該要學習」，不過也有網友擔心菲律賓移工可能付不出這筆罰款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言