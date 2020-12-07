防疫問題夫妻反目 誰住旅館險鬧離婚

「原本這14天，我和孩子應該是住在飯店的，感謝老公在極度不開心的情況下，終於選擇去住防疫旅館。」「我差點因為防疫觀念跟老公不同而離婚耶！」網路上夫妻熱烈討論外地返台的老公防疫問題，多半是老公認為自己沒事想回家隔離，老婆則嚇得要帶孩子出去住飯店，以保障安全。

一位大學女教師分享說，這兩個月，為了老公從大陸出差返回臺灣，該怎麼進行隔離，產生了許多衝突。老公很堅持要回家住，但因為家中沒有含衛浴的房間，並不符合規定。但老公建議把床搬進有衛浴設備的書房，然後說他會等老婆和孩子都外出時才出房門。

女老師聽完後整個人大驚恐，她說，她承認她不是一個太有包容心和願意冒風險的人。她和老公的「行為準則」大不同，老公認為他「絕對」不會有新冠病毒，所以覺得妻子大驚小怪…但女老師認為必須以防「萬一」，以免影響到學校更多的人，還是小心謹慎為妙。

但她老公說，他的同事出差後都是這樣做，還和老婆一起坐在客廳看電視，這才是老婆愛老公的標線，同事裡就只有女教師要把老公趕出去，不讓他回家門，使他很憤怒。

女老師承認這是彼此之間不同的「認知思維」與「行為準則」，當她實在找不出更好的做法，只好調整自己，於是預定了她和孩子14天住宿的飯店。終於，老公表示，與其太太和孩子去外頭住，不如他妥協去住防疫旅館吧。「可是老公很不開心、幾天都不接我和孩子的電話，他請我們這幾天都不要聯絡他…」

女教師的臉書引發七嘴八舌的討論，大多支持也同情她，認為謹慎為要，有的人認為愛的表現就是要一同冒險，有的人認為愛的表現是保護安全，但並不是選擇不同的方式就是不愛對方......。

一位家庭主婦留言說：「年底本來老公也要出國工作，已討論好返台隔離方式，我跟孩子搶著要住旅館，因為我們可以自由外出。後來他的工作取消，繼續留在台灣，還反悔說，以後如果隔離他要住在飯店。」

另一位臉友笑說：「重點是，我很認真地跟女兒說，以後找老公，最重要的是找防疫觀念一致的！」還有一位留言顯然驚出冷汗：「我看到你寫『老公說他的同事出差後都是這樣做，還和老婆一起在客廳看電視』，真覺得很驚恐啊～～」

也有人說，「這真的是很艱難的歷程。喜歡你的彈性，帶著小孩住飯店14天。像是小旅行。雖然後來發展也很美好。祝福你們。」

一位女老師的學生說：「老師，如果是我會和你做一樣的決定，我也相信師丈是因為出差剛回來，想念你們才捨不得分開。還好最後他還是選擇了住防疫旅館，的確不要心存僥倖，才能讓防疫不會出現社區的破口。」

有趣的是，統計顯示，和女老師的老公一樣想法的都是男生，和女老師一樣想法的都是女生。

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