移工隔離檢疫離房8秒罰10萬 NHK：台灣沒人覺得嚴
一名移工日前踏出防疫旅館房門8秒，遭高雄市衛生局開罰新台幣10萬元。日本NHK今天在網路新聞首頁報導此事，還提到台灣媒體沒人批評此舉過嚴，也引起日本網友熱議。
這則新聞登上NHK的推特引用新聞排行榜第1名。
日本放送協會（NHK）報導，11月19日一名在高雄的防疫旅館隔離中的菲律賓移工，為了拿物品給在其他房間中隔離的友人，擅自離開隔離房間，在旅館走廊走動了8秒。
高雄市衛生局表示，移工明知不可離開房間，但仍然離開，因此開罰新台幣10萬元，約相當於36萬日圓。
報導指出，台灣當局為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，包含台灣人在內，嚴格執行國外入境者一律隔離14天的規定，隔離期間任意外出將遭罰款，11月起光高雄市就開罰19件。
報導提到「對於如此嚴格的措施，沒有看到當地媒體有特別批判性的言論」。
NHK官方推特上這則新聞引起日本網友關注，有網友留言表示「不做到這個程度，就不會有遏阻力」、「日本應該要學習」；也有日本網友擔心，菲律賓移工可能付不出這筆罰款。
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