彰化萬人血清調查確定違法 衛福部將開罰最重百萬

彰化衛生局和台大公衛進行萬人血清調查，遭外界質疑不符倫理且違法。衛福部醫事司已完成調查並認定違法，將依法開罰彰化衛生局，最重可罰百萬，2週後公布確切裁罰金額。

衛福部醫事司長劉越萍今天下午接受媒體訪問時表示，針對彰化萬人血清研究案，專家小組審查後建議可以依法開罰，依法可罰新台幣10萬到100萬元。衛福部對彰化衛生局有行政裁罰空間，正在做簽核。至於台大公衛，則交給教育部處理。

台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙與彰化衛生局進行彰化萬人抗體血清研究，初步研究結果也在8月27日時公布，證實台灣社區很安全。但研究計畫和過程遭外界質疑未送研究倫理審查委員會（IRB）審查，有違研究倫理且違反人體研究法。

詹長權曾說明，血液檢體由彰化縣衛生局採集，台大公衛是學術單位幫忙做統計分析。衛生福利部介入調查，收到台大公衛提出的研究計畫和研究倫理審查委員會（IRB）審查細節說明。