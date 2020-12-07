憂移工成破口 侯友宜：應入境普篩加居家檢疫

新北市長侯友宜今天談到移工境外移入病例越來越多問題表示，希望政府能執行入境普篩，再加上14天居家檢疫一起來做，才能夠落實嚴格把關，將疫情阻絕於境外。

新北市長侯友宜今天主持聲寶公司暨台北市白金扶輪社捐贈400台空氣清淨機捐贈儀式後接受媒體訪問時表示感謝，他說，在疫情嚴峻時刻，讓很多弱勢族群環境能有更好的空氣的品質來照顧他們成長，預估有140家社福機構，26個弱勢家庭可以受惠。

媒體詢及移工境外移入病例越來越多，歡樂耶誕城活動是否會升級防疫措施？侯友宜表示，市府大型活動都要求民眾一定要戴起口罩及自主量體溫。但他強調，希望政府能執行入境普篩，再加上14天居家檢疫一起來做，才能夠落實嚴格把關，把疫情阻絕境外。

侯友宜表示，雖然要檢附採檢報告才可以入境，但集中檢疫的642移工中，採檢還有17確診個案，國外檢測報告可不可信，中央應好好思考一下。

他表示，國外很多的檢測報告跟國內的落差蠻大的，以現在不多的入境人數，政府一定有能力可以做到入境普篩。至於外勞的部分，除了集中檢疫14天，還要落實7天的健康自主管理。

媒體追問近來有討論日本東北縣市食品可不可以開放進口的問題，侯友宜表示，萊豬的標示都沒有辦法很清楚讓民眾一目了然，還有很多萊豬的問題都沒有解決，現在又要談日本核食進來跟不進來問題，民眾對萊豬（含萊克多巴胺豬肉）有疑慮，對政府、對食安的把關也充滿不確定感與不信任感，「我們先把萊豬做好吧，這部分才是現在最迫切的」。

侯友宜表示，確保民眾食用安全無虞的食品是政府的責任，政府有權力讓民眾免於恐懼，免於健康風險的責任，政府要扛起責任，全民一起來監督。

媒體詢及民進黨內評估衛福部長陳時中可能參選下一屆雙北市長的問題，他表示，選舉沒有那麼重要，重要的是好好做事，努力的做事，然後讓市民可以看到一個城市的未來，看到國家的希望，所以他的態度就是大家努力做事吧。