感染移工對台灣「木馬屠城」？ 醫：小心新加坡的前車之鑑

新冠肺炎疫情反撲，國內昨（6）日一口氣新增22名境外移入病例，分別為來自印尼20例、菲律賓2例，均為移工，累計全台確診人數已突破700人大關，各界現在也相當憂慮，這些移工宿舍或是曾與其接觸者可能成為防疫破口。

對此，胸腔重症蘇一峰醫師在臉書發文示警，並po出一張「木馬屠城」的圖，擔憂移工會像這種方式攻破台灣的防疫陣線。他說這張圖其實是兩周前的舊圖重發，當時還沒有大量移工感染的病例。

不過，他那時發這張圖就是已經在警告感染移工非常危險了。蘇一峰認為，台灣真的要特別小心新加坡的前車之鑑，尤其我們國內對於醫療移工有很大量的人力需求。

此外，蘇一峰還整理了這波移工感染，需要注意的六大危險點，包括移工的本國疫情爆發中、移工本國陰性資料存疑、移工常常自稱無症狀、移工在醫療機構工作、移工照顧老人與病人、移工休息時常群聚。

新加坡4月初爆發大規模移工宿舍群聚感染新冠肺炎，導致確診人數飆升，依據星國官方統計數據，住在宿舍的新加坡移工每6人就有一人染疫，但實際上的感染比例可能更高。後來政府大量檢測移工，連續數月的每天新增確診人數幾乎都維持數百例。