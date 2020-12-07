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2移工入境後失聯 屏東縣府各裁罰100萬 2移工5月已遣送
移工染疫引發防疫破口憂慮，今年3月18日兩名外籍移工從小港機場入境後，未依規定居家檢疫14天，兩人在入境當天失聯，分別在4月下旬尋獲，屏東縣衛生局依違反傳染病防治法的檢疫措施案件裁罰基準，兩名外籍移工沒有配合相關檢疫規定，重罰各100萬元，屏東縣府衛生局開單限7日內繳納罰款，移工逾期未繳，衛生局移送行政執行署屏東分署執行後，追查相關財產，沒有相關財產可抵防疫規定罰款，兩名移工分別在今年5月中下旬遣送回國。
屏東縣衛生局指出，截至12月7日，違反居家檢疫規定有28人，開罰453萬元，目前繳交有87萬1200元，有些民眾採取分期攤還，最高可分36期。
行政執行署屏東分署指出，屏東縣府衛生局今年4月移送2名外籍工違反防疫規定各裁罰100萬元，兩人找到後遭收容，衛生局開單限7日內繳納罰緩，移工逾期未繳移送屏東分署執行，屏東分署有請引進仲介公司與移工母國家庭確認是否有能力繳納，加上兩人身上都沒有相關財產可繳，2人分別在今年5月中下旬遣送回國。
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