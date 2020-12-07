影／移工確診激增 侯友宜：要思考國外篩檢報告可不可信

昨天國內新增22例新冠肺炎境外移入病例，其中來自印尼20例、菲律賓2例，均為移工，過去十天國內更累積60多位移工確診個案，引發外界擔憂恐成防疫破口。新北市長侯友宜今表示，雖然入境者要檢附國家篩檢報告，但到底可信不可信，「中央真的要好好思考」。

侯友宜說，移工在居家檢疫後的集中採檢，642人中竟有17例確診，換算比例3%，希望能夠入境普篩，與14天居家檢疫一起嚴格把關，「不然如果這14天沒有辦法抓到確診個案，再給他出去的話，國門管控就會出現漏洞，現在每天入境大概一千多人，入境普篩一定有能力可以做到。」

侯友宜表示，國外很多的檢測報告跟國內落差很大，一定要阻絕於境外，入境14天內加以普篩，移工也是這個道理，在集中檢疫14天以外，還有7天的健康自主管理，「我們一定落實要求回到雇主的環境裡，在飲食、住宿及使用衛浴，要跟原有移工做分隔。」